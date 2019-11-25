喪母小六女童大考奪佳績　奔墓前跪地淚讀成績單給媽媽聽

▲阿奇拉在媽媽的墓前忍不住痛哭。（圖／翻攝自fb／Aishah Mat Akat）



實習記者陳妙津／綜合報導

馬來西亞近日瘋傳一組照片，畫面中小六女童阿奇拉（Aqilah）忍淚在亡母墓前讀成績單報喜，不時撫摸媽媽的墓碑，讓網友們都感到相當心疼不捨。阿奇拉的外婆表示，阿奇拉是個極有責任感的好孩子，除了讀書認真外，也相當照顧弟妹，但小小年紀的她仍相當思念母親，每到墓前都會難過啜泣。

據馬來西亞malay mail報導，阿奇拉的母親在2年前時因生第三胎難產而亡，也因此小六的阿奇拉和弟弟、妹妹如今與外公外婆同住檳城。自從媽媽離世後，阿奇拉一直奮發向上，努力讀書，並每周都風雨無阻地到墓前祭拜亡母，對她而言，媽媽始終未曾離去。

▲阿奇拉跪地輕撫媽媽的墓碑。（圖／翻攝自fb／Aishah Mat Akat）



近日大馬小學六年級統一鑑定考試（UPSR）11月21日放榜，阿奇拉拿到成績單後立刻直奔媽媽墳前，先跪地撫摸墓碑，接著拆開成績單，一邊強忍淚水，一邊大聲念出自己的各科成績給媽媽聽，令人心碎的畫面被外婆拍下PO網，並附文「你在外婆身邊也表現得很好，未來路程還很長，堅持下去，如果你媽媽也在，她也會以妳為榮的。」

▲▼大馬女童阿奇拉大考拿到佳績，立刻奔赴亡母墓前分享，畫面感動網友。（圖／翻攝自fb／Aishah Mat Akat）



貼文短短4天便吸引1.3萬名網友按讚，六千多人分享，還有1300則留言。網友們都不捨安慰阿奇拉，「太感人了」、「願妳堅強面對真主的挑戰」、「恭喜妳，希望妳能繼續優秀下去」、「妳真的是個很好的孩子」。

63歲的外婆艾莎心酸的說，成績公布前夕，阿奇拉還特地來拜託外婆是不是能代替媽媽來學校，因為朋友們都有媽媽陪伴面對，只有自己沒有，甚至一拿到成績後，連拆都沒拆就立刻跑到媽媽墳前分享，這也讓早已和老師通話過，知道孫女奪得佳績的艾莎感到心疼。

艾莎表示，阿奇拉曾說過，每到母親墳前，便感覺媽媽從未離開，所以她總是祈禱、總是和媽媽訴說，那些不捨與思念通通都飽含在阿奇拉的淚水中。