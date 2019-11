開幕才1天！工作人員遭「雲霄飛車撞擊」亡　柏林聖誕市集急喊卡

▲德國Landsberger Allee聖誕市集遊樂設施撞死人(非事發設施)。(圖/翻攝自Facebook/Kirmes Tester)



記者張方瑀/綜合報導

聖誕節將近,許多國際大城都陸續開始舉辦市集,讓父母可以帶著孩子到現場感受聖誕氣氛。不過位在德國柏林的一場聖誕市集,卻發生了雲霄飛車撞死人的意外,死者是一名遊樂設施操作員,當時他正在月台上工作,不知為何一節載著一家四口的車廂,竟突然撞上他,導致男子當場身亡。

Man is crushed to death on theme park ride at Christmas market https://t.co/PGZbSmSrPl pic.twitter.com/QO1WOzq6B5