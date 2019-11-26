開幕才1天！工作人員遭「雲霄飛車撞擊」亡　柏林聖誕市集急喊卡

▲德國Landsberger Allee聖誕市集遊樂設施撞死人（非事發設施）。（圖／翻攝自Facebook／Kirmes Tester）



記者張方瑀／綜合報導

聖誕節將近，許多國際大城都陸續開始舉辦市集，讓父母可以帶著孩子到現場感受聖誕氣氛。不過位在德國柏林的一場聖誕市集，卻發生了雲霄飛車撞死人的意外，死者是一名遊樂設施操作員，當時他正在月台上工作，不知為何一節載著一家四口的車廂，竟突然撞上他，導致男子當場身亡。

Man is crushed to death on theme park ride at Christmas market https://t.co/PGZbSmSrPl pic.twitter.com/QO1WOzq6B5 — The Sun (@TheSun) November 25, 2019

位於柏林東北部Landsberger Allee的聖誕市集22日才盛大開幕，沒想到在23日晚間7點左右發生死亡意外。據消防局發言人威爾克（Jens-Peter Wilker）指出，當時有一家四口正坐在市集內的雲霄飛車上，結果卻意外撞上在月台上的一名男性工作人員，儘管消防人員立刻趕到現場，施予緊急救護後，該名男子仍回天乏術。

《太陽報》指出，原本在車廂上的一家人，因為目擊了整場意外，正在接受心理創傷治療，須等到輔導評估過後才可接受偵訊。目前警方已經排除了他殺的可能，正全力調查該起意外是否有人為疏失。

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