特技女9M高空腳滑重摔！倒地不起…觀眾尖叫嚇哭　知名馬戲團表演急喊卡

▲潔姬阿姆斯壯擁有10年的特技表演經驗。（圖／翻攝自官網）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國倫敦海德公園（Hyde Park）24日晚間一場馬戲團表演發生意外，一名35歲特技女演員表演時不慎從30英尺（約9.1公尺）的高度重摔落地，工作人員隨即將她緊急送醫，並宣布表演中止。目擊者稱，當時大家都以為這是表演的一環，直到發現她沒有站起來之後，才發現事情不對勁，現場驚呼聲四起，更有人被嚇哭。

綜合太陽報、每日郵報等英媒報導，這場意外發生在倫敦市中心知名馬戲團Zippos Christmas Circus周日晚間6時的表演秀，外傳當時擁有10年表演經驗的潔姬阿姆斯壯（Jackie Louise Armstrong）正在空中表演，但腳卻突然滑了出去，最終重摔地面，工作人員見狀立刻衝上前關心。

「這太可怕了，原本以為這是表演的一部分，但當她沒有站起來之後，我就知道狀況不對」，目擊者透露，事情發生後，有人喊著要叫醫護人員，且當時很多觀眾哭著走出會場，也有很多孩子目睹這一刻，「就在我們走出去的同時，就看到醫護人員衝了進來。」據了解，潔姬阿姆斯壯當時是在意識清楚的狀態下搭上救護車。

▲ 英國知名馬戲團Zippos Circus倫敦海德公園場次的表演發生意外。（圖／翻攝自推特@ZipposCircus）

事發後，觀賞表演的觀眾立刻被請出會場，馬戲團也提供當晚下一場表演的門票作為補償。目前馬戲團發言人已證實發生意外的表演人正是潔姬阿姆斯壯；馬戲團創始人馬丁伯頓（Martin Burton）受訪時表示，潔姬阿姆斯壯是名經驗豐富的表演人，是馬戲團大家庭成員之一，但現階段拒絕對這起意外做出任何評論。

報導指出，潔姬阿姆斯壯22歲就在馬戲團學校接受培訓，並在畢業後加入Zippos，如今已與同是特技表演人的33歲伴侶瓦特爾喬納斯（Valter Jonas）育有一歲女兒萊希（Lexi），她先前也曾經公開講述過身兼特技演員及母親角色的心得。

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