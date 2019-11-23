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公館名店「陳三鼎」撞奶15年歇業！他揭隱藏內情：老闆娘沒來過

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記者柯沛辰／台北報導

台北市公館商圈名店「陳三鼎」開業超過15年，以轉賣黑糖青蛙撞奶聞名，如今無預警歇業兩週，讓許多愛好者錯愕。附近民眾透露，疑似是老闆有家庭感情糾紛，所以這幾天才沒開店做生意。截至目前為止，店家臉書依舊沒有動靜，門口也沒張貼告示，或出面證實消息。

「陳三鼎」全台唯一店面位在台大對面、公館商圈巷弄內，號稱黑糖青蛙撞奶始祖，每天都有大批民眾排隊朝聖，還有國外YouTuber慕名而來。但或許是「店紅是非多」，陳三鼎不僅多次遭國稅局盯上，最後開立發票，今年10月還發生顧客喝到大蟑螂的事件，鬧上新聞版面。

▲▼公館黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業！無預警關門數日　鄰驚爆：準備脫手頂讓 。（圖／東森新聞、翻攝陳三鼎粉絲團）

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▲公館黑糖撞奶老店「陳三鼎」突然歇業，引發外界好奇 。（圖／翻攝陳三鼎粉絲團）

許多網友猜測，店家無預警歇業，可能是未通過衛生檢查，或是逃漏稅等，但先前國稅局發函要求開發票，雙方雖一度僵持，但最終仍妥協。經過蟑螂事件，衛生局複查合格也未開罰，背後似乎另有隱情。

附近攤商說，陳三鼎老闆其實最初是做滷味攤，初期也沒有店面，是後來改賣黑糖撞奶，意外打響知名度。根據《東森新聞》報導，攤商透露，陳三鼎妻子只有剛開業時來過，後來幾乎不曾出現，疑似是家庭感情糾紛歇業，「我是比他早到（商圈），然後他一來，我們就認識了，（陳三鼎）應該不是住在附近，聽說哪裡都有買房子。」

▲▼公館黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業！無預警關門數日　鄰驚爆：準備脫手頂讓 。（圖／東森新聞、翻攝陳三鼎粉絲團）

▲老店陳三鼎名氣高，國內外遊客都會來排隊朝聖。（圖／翻攝陳三鼎粉絲團）

據悉，陳三鼎新鮮現煮黑糖珍珠，都是一匙碎冰再加牛奶，由於人氣超高，過去只有颱風天或公休日才休息，在對岸還曾出現至少2家山寨店，引發網友討論。當地里長說，店面是承租來的，他也不清楚歇業原因。牛奶送貨員則透露，老闆曾說要頂讓，準備脫手。

如今歇業原因眾說紛紜，店家遲遲未出面回應。許多網友除了錯愕，也擔心以後再也喝不到同樣好滋味，這兩天紛紛前往店前合影留念，再掀話題。

▲▼公館黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業！無預警關門數日　鄰驚爆：準備脫手頂讓 。（圖／東森新聞、翻攝陳三鼎粉絲團）

▲陳三鼎過去只休周日、颱風天，如今兩周未營業，原因眾說紛紜。（圖／翻攝陳三鼎粉絲團）

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