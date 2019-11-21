鄰家女孩「回眸一笑」比珍奶還甜！　PTT曝驚人真相網暴動：我可以

▲鄰家女孩回眸甜笑，比珍珠奶茶還甜！（圖／翻攝自Monthana Chuthatus臉書）



記者林彥臣／綜合報導

是什麼樣的女孩，竟然可以甜過珍珠奶茶！最近在PTT表特板（Beauty）上流傳一系列清新鄰家女孩美照，光是一張喝台灣國民飲料「珍珠奶茶」的照片，就讓覺得超甜！即使知道她的驚人真相，還是讓眾多網友無怨無悔暴動大推，「我可以」。

▲孟塔娜最近在PTT表特板上爆紅（圖／翻攝自Monthana Chuthatus臉書）



這位在PTT表特板上爆紅的正妹叫做孟塔娜（Monthana Chuthatus音譯），1996年9月27日出生，星座天秤座，目前的職業是一位自由工作者，來自泰國現在居住在大城府（Ayutthaya）。

▲孟塔娜1996年出生，今年才23歲（圖／翻攝自Monthana Chuthatus臉書）



在孟塔娜的臉書上可以看到她的照片，幾乎都呈現非常平易近人的鄰家女孩風格，尤其一張她拿著台灣國民飲料「珍珠奶茶」回眸一笑的照片，更是讓人覺得她比珍珠奶茶還甜！

▲孟塔娜照片的風格都非常鄰家女孩風格。（圖／翻攝自Monthana Chuthatus臉書）



但是真正驚人的真相是，這麼清新可愛的孟塔娜其實不是女生，「她」其實是一位變性人，在2017年時因為年滿20歲，接到兵單將被徵召入伍，跟同梯一起接受體檢，證明自己免役而爆紅，不過即使她不是真正的女生，她還是跟一般的女生一樣，享受戀愛的滋味，現在與正在海軍服役的男友穩定交往中。

▲網友即使知道真相，還是瘋狂告白，「我可以」。（圖／翻攝自Monthana Chuthatus臉書）



PTT鄉民即使得知真相，依舊在推文中瘋狂告白表示，「很可以」、「我很可以」、「這麼正，性別已經沒差了」、「比真正的女生還正，完全沒有『妖氣』」、「這麼可愛一定是男孩紙」。

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