比利時公主率經貿團訪中國　遭到網路攻擊「每小時達135次」

▲比利時公主艾思特瑞德（Astrid）與中共國家副主席王岐山會面。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

比利時王室及高階官員日前率領大批經貿代表前往中國訪問，行程結束後，當地媒體報導，比利時訪問團停留在中國期間，遭到大規模網路攻擊，每小時高達135次。團隊中的網路安全專家指出，幸好事前有做準備，也已經告知與會代表重新設定並更改設備密碼。



中央社報導，比利時公主艾思特瑞德（Astrid）、副總理兼外長雷恩德斯（Didier Reynders）以及外貿部長德克姆（Pieter De Crem）等人，率領其他首長、王室成員、高階官員以及企業界代表，組成超過600人的訪問團，號稱史上最大規模，並於17至22日前往北京與上海訪問。

不過，訪問剛結束，法蘭德斯廣播電視台（VRT）及比利時晨報（De Morgen）等當地媒體就報導指出，經貿團在中國成為大規模網路攻擊的受害者。內容引述團隊中的網路安全專家鮑德維恩（Geert Baudewijns）表示，雖然知道中國網路有安全性問題，會遭受攻擊，但不知道問題會有多嚴重，幸好有做好準備。

鮑德維恩表示，訪問團在北京的下榻飯店周圍有移動桿設備，所有的流量都要經過特定的網路系統，讓人提高警覺，他自己帶了數台個人電腦到中國，使用特殊系統偵測，很快就發現有幾個伺服器不斷試圖入侵，每小時約有高達135次的網路攻擊。

訪問團在事前就已經為網路攻擊做了準備，出發前討論過應該採取什麼步驟，與會代表攜帶的一些設備會被丟棄，並建議所有人回國前重新設定、更改所有密碼。而比利時國家安全部門事前有示警訪問團注意網路威脅，並已提出預防措施，目前未有中方的回應。