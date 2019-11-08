台大驚爆被駭「期中成績全變87分」 校方急澄清：學生不小心改到

▲台灣大學的成績登分系統遭學生誤改，成績全部變87分。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者崔至雲／台北報導

這一兩周開始，大專院校分別舉行期中考試，卻在學生焦急等待成績通知時，台灣大學師生竟發現，校內的「ceiba」疑似遭駭客入侵，學生成績全部被竄改成87分，有學生忍不住發文，表示要紀念這次的「ceiba87之亂」。

台大政治系教授王業立6日在臉書轉發學生的貼文並指出，「有同學期中考考不好，拿ceiba出氣嗎？」並說明，台大的ceiba成績登分系統遭駭客入侵，將學生的成績全部改成87分。王業立也幽默表示，「呃...不能再高了嗎？」

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對此，台大教務處數位學習中心也馬上發布公告，並指出，由於ceiba資料庫資料異常，目前正緊急進行更正作業。更正完成後將另行公告。同時也表示，非常抱歉造成大家的不便，敬請大家見諒。





▲▼台大教務處針對系統錯誤致歉。（圖／網友提供）

成績復原後，教務處數位學習中心再次發文表示，目前ceiba上108-1的成績欄位已初步回復到資料備份的狀態，也表示，因資料龐大，目前先修復108-1資料，107-2以前的資料將陸續回復。

不少學生看到這樣的窘境，紛紛留言指出，「不能更高」、「對於60以下的學生來說，他樂於接受這種污辱」、「代表台大資訊系統需要再進步了」、「有夠無聊，覺得他應該轉系」、「太酷啦坐等看戲」。

▲台大教務處登分系統遭學生誤改，成績皆變成87分。（圖／網友提供）

隨後，台大校方也指出，11/6上午ceiba平台成績被修改的事件並不是駭客入侵ceiba而是台大資工系學生在做資訊安全漏洞的研究時不小心修改所造成，事情發生後該學生也立即email告知校方，上午校方收到告知立即關閉該安全漏洞並且己回復被修改的成績，目前ceiba系統和成績資料已經回復正常。

