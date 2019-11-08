　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大驚爆被駭「期中成績全變87分」 校方急澄清：學生不小心改到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台灣大學的成績登分系統遭學生誤改，成績全部變87分。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者崔至雲／台北報導

這一兩周開始，大專院校分別舉行期中考試，卻在學生焦急等待成績通知時，台灣大學師生竟發現，校內的「ceiba」疑似遭駭客入侵，學生成績全部被竄改成87分，有學生忍不住發文，表示要紀念這次的「ceiba87之亂」。

台大政治系教授王業立6日在臉書轉發學生的貼文並指出，「有同學期中考考不好，拿ceiba出氣嗎？」並說明，台大的ceiba成績登分系統遭駭客入侵，將學生的成績全部改成87分。王業立也幽默表示，「呃...不能再高了嗎？」

請繼續往下閱讀...

對此，台大教務處數位學習中心也馬上發布公告，並指出，由於ceiba資料庫資料異常，目前正緊急進行更正作業。更正完成後將另行公告。同時也表示，非常抱歉造成大家的不便，敬請大家見諒。

▲▼ 台大成績系統被資工生誤改！　學生成績皆得87分「不能再高了」 。（圖／網友提供）

▲▼台大教務處針對系統錯誤致歉。（圖／網友提供）

▲▼ 台大成績系統被資工生誤改！　學生成績皆得87分「不能再高了」 。（圖／網友提供）

成績復原後，教務處數位學習中心再次發文表示，目前ceiba上108-1的成績欄位已初步回復到資料備份的狀態，也表示，因資料龐大，目前先修復108-1資料，107-2以前的資料將陸續回復。

不少學生看到這樣的窘境，紛紛留言指出，「不能更高」、「對於60以下的學生來說，他樂於接受這種污辱」、「代表台大資訊系統需要再進步了」、「有夠無聊，覺得他應該轉系」、「太酷啦坐等看戲」。

▲▼ 台大成績系統被資工生誤改！　學生成績皆得87分「不能再高了」 。（圖／網友提供）

▲台大教務處登分系統遭學生誤改，成績皆變成87分。（圖／網友提供）

隨後，台大校方也指出，11/6上午ceiba平台成績被修改的事件並不是駭客入侵ceiba而是台大資工系學生在做資訊安全漏洞的研究時不小心修改所造成，事情發生後該學生也立即email告知校方，上午校方收到告知立即關閉該安全漏洞並且己回復被修改的成績，目前ceiba系統和成績資料已經回復正常。
 

ET快訊
台大驚爆被駭「期中成績全變87分」　校方回應了
美女主播被燒成焦屍！憋最後一口氣救爸媽..「生前訊息」曝光
國道「BMW露營車」改造費用曝！內裝豪華開箱　網：驗車掛牌最
日圓再貶逼近0.27字頭！換新台幣5萬多賺到2張環球影城門票
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【瑪法達談星】11.06～11.12火象星座！獅子吉兆蜂擁...好運擋不住啦

【瑪法達談星】十二星座11.06～11.12運勢！超級幸運三響砲　力抗水星逆行

1111快搶客運車票！「台北轉運站App」台北–屏東來回省60元

90歲癌嬤半夜痛呻吟　隔壁床家屬「暴走打人狂晃」0道歉！孫女淚：病危了

睡到一半動不了...她驚「要罵髒話嗎？」下秒開燈偷看鬆一口氣：左右護法

台大驚爆被駭「期中成績全變87分」 校方急澄清：學生不小心改到

兒子的字有生命！　寫到一半進化成「功夫小人」　網一看不得了：難得的天賦

「BMW露營車」改造費用曝！原木內裝豪華開箱　網：驗車掛牌才最花錢

越南機票來回99元、飛韓國買一送一　ITF旅展「現場購票」還有限定折扣

星光閃耀　台南醫院獲衛福部多項獎項肯定

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

【瑪法達談星】11.06～11.12火象星座！獅子吉兆蜂擁...好運擋不住啦

【瑪法達談星】十二星座11.06～11.12運勢！超級幸運三響砲　力抗水星逆行

1111快搶客運車票！「台北轉運站App」台北–屏東來回省60元

90歲癌嬤半夜痛呻吟　隔壁床家屬「暴走打人狂晃」0道歉！孫女淚：病危了

睡到一半動不了...她驚「要罵髒話嗎？」下秒開燈偷看鬆一口氣：左右護法

台大驚爆被駭「期中成績全變87分」 校方急澄清：學生不小心改到

兒子的字有生命！　寫到一半進化成「功夫小人」　網一看不得了：難得的天賦

「BMW露營車」改造費用曝！原木內裝豪華開箱　網：驗車掛牌才最花錢

越南機票來回99元、飛韓國買一送一　ITF旅展「現場購票」還有限定折扣

星光閃耀　台南醫院獲衛福部多項獎項肯定

過年拋家急奔300km！人妻被撩：妳是我的～爽享「靈肉合一」心癢喊：我離婚

從項圈扣環增生！流浪狗脖掛460g「巨大腫瘤」　救援者嘆：好可憐

【瑪法達談星】11.06～11.12火象星座！獅子吉兆蜂擁...好運擋不住啦

袁惟仁17歲兒「離你火化時間越來越近」！　232字提到「靈骨塔」曝憂心近況

損友嘴太「秋」火爆男竟掏槍讓他閉嘴　同桌聊天都傻眼　

手機「愛上主人」求啪啪　男星拿充電線「瘋狂抽插」神展開

【瑪法達談星】十二星座11.06～11.12運勢！超級幸運三響砲　力抗水星逆行

鋼鐵韓粉比基尼躺拍開箱照：韓國瑜家庭幸福，一定能把國家帶對

見國中嫩女友忍不住...19歲男社區中庭3度衝動！求「手口並用」她爸氣炸

黃國昌曝「韓國瑜炒房重要視角」　點名曾銘宗出面說明

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

立冬了…中部以北降溫剩16°C

擋到學生步道　逢甲大學要地瓜球攤搬離

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

宜蘭大雨特報　清晨最低溫16.5℃

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

汐止驚見無罩女騎士！大Ｖ領露美背超狂

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

家屬「讓我照顧妳」抱病護理師感動炸

客備註「我瘋～子」　外送員愣：有危險嗎

更多熱門

相關新聞

美企被控非法販售中國製監控設備給美軍

美企被控非法販售中國製監控設備給美軍

美國聯邦檢察官7日宣布對紐約科技公司「Aventura Technologies」及7名前、現任職員提起刑事訴訟，背後原因正是涉嫌非法出售中國製監控安全設備給美軍，更宣稱這些設備全是美國製造。聯邦調查局、國稅局、海關等單位7日上午突擊搜索該公司的總部，目前已有多名公司高層主管被逮捕。

中山學者電郵被駭　陸委會：加強校園資安

中山學者電郵被駭　陸委會：加強校園資安

行政院防網攻：台美「實兵」演練金融資安

行政院防網攻：台美「實兵」演練金融資安

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

台大教授想離婚牽拖：她4年不開冷氣！妻曝真相

台大教授想離婚牽拖：她4年不開冷氣！妻曝真相

關鍵字：

台大成績資工生駭客資安

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

陳禹勳搖到笑出來　用台語下暗號

百萬野馬撞爛！他「五官磨平」亡…酒測值0.9

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面