快訊／王立強間諜案　中國創新執董向心夫妻晚間送北檢訊問

▲中國創新執行董事向心與妻子、替任董事龔青晚間抵達台北地檢署。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者劉昌松／台北報導

男子王立強（Wang Liqiang，音譯）宣稱自己被香港的中國創新公司吸收當間諜，在台收購據點，組織網軍，甚至協助捐款給國民黨總統參選人韓國瑜陣營，由於事涉《國安法》與總統大選，調查局和移民署掌握24日將正要離台的中國創新執行董事向心和妻子龔青攔下並帶回訊問，2人25日晚間被送抵台北地檢署，等待接受檢察官訊問。

根據中國創新公司的香港網站，中國創新投資有限公司是在2002年2月在開曼群島註冊成立，8月就在香港聯合交易所上市，港股代號是1217，是投資控股公司，主要投資目標包括新能源、新光源、新材料、新媒體等4項產業鏈。

▲王立強自稱是中國大陸間諜，曾在台設置據點、操控網軍、干預台灣選舉。（圖／翻攝自The Age）

而中國創新執行董事向心(1963年生)在2003年1月加入公司，同時身兼中國創新和中國趨勢(港股代號：8171)兩間公司的董事局主席、行政總裁，持有南京理工大學理學士和工學碩士學位，也是中國科技教育基金會理事長。向的妻子龔青(1969年生)也是南京理工大學畢業，並持有澳洲大學工商管理碩士學位，是向的替任董事。

王立強接受澳洲節目《60分鐘》採訪提到，自己就是被向心夫妻吸收成為間諜的，他們曾在台灣收購許多餐廳、IT公司，做為在台據點，若想對某人發出攻擊，會發動網軍，讓攻擊對象的臉書消失，也曾協助向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元）。

▲▼中國創新公司25日在網站發布公告，才首度披露向心、龔青夫妻被台灣調查局約談一事。（圖／翻攝中國創新網站）

雖然王立強是在澳洲接受媒體採訪並向澳洲政府尋求庇護，但他受訪內容恐有《國安法》大陸港澳或其派遣之人為發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織等情事，法務部調查局掌握到向心夫妻時常進出台灣，且正在境內，因此24日會同移民署，趕在2人準備離境前攔下，請2人配合回到秘密處所協助調查。

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