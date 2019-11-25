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648克拉藍寶石！德國綠穹珍寶館清晨遭闖入　寶物價值破336億

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▲▼德勒斯登綠穹珍寶館（Green Vault,Grünes Gewölbe）外觀。（圖／路透）

▲德勒斯登綠穹珍寶館外觀。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

德國德勒斯登知名珍寶博物館「綠穹珍寶館（Grünes Gewölbe）」驚傳重大竊案，館內一批珍藏寶物不翼而飛，贓物價值可能超過10億歐元（約新台幣336億元），竊賊目前仍在逃。

目前，綠穹珍寶館外已經拉起封鎖線，雖然德國警方尚未公開竊案細節，不過英國廣播公司（BBC）引述德媒消息指出，失竊的收藏品價值可能上看10億歐元。當地時間25日清晨5時，案發現場附近曾發生一起配電箱起火事故，消防隊還出動了人員前來撲滅火勢，當局因此懷疑是竊賊故意破壞電源，讓館內警報器失靈。

當地媒體指出，竊賊顯然是破壞一樓窗戶欄杆，透過一處非常狹窄的空隙潛入館內行竊，目標是館藏價值最高的歷史主題展覽區。據悉，綠穹珍寶館歷史展區內收藏品包括一尊「端盤子的摩爾人」塑像，鑲有多顆祖母綠，另外還收藏一枚648克拉藍寶石，為俄羅斯沙皇彼得大帝贈與的禮物。

綠穹珍寶館屬於德勒斯登王宮的一部份，為18世紀神聖羅馬帝國薩克森選帝侯「強壯王」奧古斯特二世（August the Strong）主持興建，為歐洲最大的巴洛克時代珍寶博物館。

綠穹珍寶館所在地薩克森自由邦總理克雷奇默（Michael Kretschmer）表示，綠穹珍寶館的珍貴藏品是薩克森歷史的重要一部份。他譴責竊賊，「不只是盜走邦的藝術品，也盜走了薩克森人民的珍寶」。

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