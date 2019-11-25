蔡英文九合一潰敗滿一年　提出反省：3個改變、2項堅持

▲民進黨政府潰敗滿一年，蔡英文反省檢討，提出3個改變，2項堅持。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨政府歷經去年九合一選舉潰敗至今已滿一年，總統蔡英文25日在臉書上表示，自己有3個改變；此外也有2項堅持，包括堅持台灣主權，以及堅持改革的工作。

蔡英文表示，過去這一年，認真反省檢討，她做了很多的改變、行政團隊也做了改變，民進黨一樣做了改變。首先，第一個改變，是行政團隊的風格，變得更快速、精準、確實，「大家應該有感受到，我們的施政內容更有感、政策執行更確實、對民意的反應也更快速。」

其次，蔡英文說，在溝通的方式上也改變了，「這陣子，我試著多拍影片、多做圖卡，在社群上多跟大家互動，也多到廟口跟大家面對面，說明政府正在做的事，以及我們的理念和想法。」

第三個改變，蔡英文表示，民進黨黨務團隊的組成變得更年輕。現在年輕生力軍的加入，為民進黨帶來了創意跟活力。



不過，蔡英文強調，她也有2項堅持，首先是堅持台灣的主權，反對一國兩制台灣方案，堅持維護民主自由的生活方式，面對對岸她不曾挑釁，也不屈服，「大家對蔡英文的期待，就是站出來勇敢捍衛屬於台灣人民的尊嚴。」

蔡英文說，這兩天香港區議會的選舉結果，說明了香港人民對民主自由的追求，「台灣和香港，我們都不孤單。」

再者，蔡英文則是堅持「改革」，「執政三年多來，過去政府不願意做的，蔡英文來做。過去政府不敢做的，蔡英文來做。」

對於下一個四年，蔡英文強調，要繼續一起拚，而且要做得更好，「我要告訴大家，蔡英文的政府不怕挑戰，也經得起檢驗。我相信，台灣社會一定會疼惜做事的人，也一定會再給實實在在做事的政府一個機會。」

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