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「佛心台」夾超低驚喜包！她20元中2袋…一開變驚嚇　面紙+即溶包敷衍炸

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲佛心機台夾驚喜包，一開秒傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「止不住的好奇，所以夾了」，一名女網友日前看到一台夾娃娃機，裡面放了許多驚喜包，台主還稱這機台是「佛心台」、會有超低驚喜。原PO一個好奇，花了20元夾了2包，一拆開就忍不住直呼「如果知道內容物根本不會想夾啊！」看到照片後，其他網友也紛紛看傻，「這是廢物台吧」、「應該稱為驚嚇台。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，只見她花錢夾了佛心台的驚喜包，打開來一看忍不住直呼，「到底是驚喜還是驚嚇 = =，保夾50元，但如果知道內容物根本不會想夾啊！而且10元都比內容物貴了」。看看照片，只見機台裡面放了許多黃色笑臉包裝的驚喜包，機台玻璃上還貼有「佛心台」貼紙，並寫著「超低驚喜」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO夾到一包面紙跟即溶咖啡。（圖／翻攝自爆怨公社）

接著看操作面板的地方，有2個驚喜包被拆開放在上面，內容物分別是一個袖珍包面紙，還有一條即溶咖啡，原PO就在留言處表示，「雖然我知道一定不會多好 可是打開還是錯愕」、「我以為會夾到品質低劣的大陸製鑰匙圈，結果一點誠意都沒有」、「我心碎的離開了」、「好奇心不只殺死貓還殺死錢包。」

看到照片後，不少網友還留言補槍，「那衛生紙超商常常買一送一，六包好像15還20塊而已……心疼妳的錢包」、「我去投個衛生紙販賣機好歹掉兩包，有時候運氣好還遇到四包的」、「好像去廁所外的衛生紙投還比較划算」、「這個我都拿強光手電筒照，一照就現形了。」

還有人忍不住笑噴，「驚不驚喜？意不意外？開不開心？台主應該就是這訴求吧」、「超低驚喜，夠低了啊」、「面紙？這也太驚喜了」、「還有一包台主不想喝的咖啡，笑死」、「真的是百分百超低驚喜台」、「應該稱為驚嚇台」、「這個台主不是沒梗了，就是月底了。」

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