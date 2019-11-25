紅貴賓沒肺音！　焦急主人「連奔2診所」　檢查結果出爐：狗狗太緊張偷憋氣

▲其實狗狗只是太緊張憋氣了啦。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友表示，家裡的紅貴賓這幾天一直拉肚子，所以她趁休假趕快帶狗狗去看醫生，就在獸醫幫牠檢查身體時，意外發現除了拉肚子以外的「嚴重疾病」，右肺竟然完全聽不到聲音，左肺的聲音也相當微弱，攸關到狗狗的生命安全，必須立刻送大診所檢查。

原PO在PTT表示，這隻紅貴賓也算有點年紀了，在帶牠轉診的路上，忍不住冒出很多負面想法，「難道這麼早就開始器官衰竭了嗎？可是她平常還是活潑亂跳的啊！」同時也責怪自己沒及時注意到毛寶貝健康狀況，內心實在悔恨萬分。

請繼續往下閱讀...

直到狗狗抵達另一家診所，獸醫用聽診器一照，接著也說出同樣的話，「真的聽不到狗狗的肺音欸」，隨即安排牠照了肺部X光，原PO只能焦急地在外頭等待，眼淚簡直要奪眶而出。幾分鐘後獸醫卻傳來了好消息，狗狗的肺沒有任何問題，一切都很健康。

▲獸醫原本也以為狗狗出大事了。（示意圖／pixabay）



雖然聽到獸醫的回應原PO鬆了一口氣，不過，肺部沒問題為何會沒肺音？結果獸醫淡淡說出，「狗狗可能太緊張就憋氣了…」診間的空氣瞬間凝結，原PO呆愣在原地不知如何回應，「…好喔…我為了這個小笨蛋的一個憋氣，噴了2000元看診費。」

其他網友看完也笑說，「小笨狗！你害我好丟臉」、「憋氣也太好笑」、「狗憋氣，醫生憋笑」、「笨的好可愛～哈哈哈（已融化）」、「真是賠錢貨哈哈」、「你看完醫生沒有給糖啦」、「狗狗跟小朋友一樣會裝病求關注」、「小型犬確實會這樣XD」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光