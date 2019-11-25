2020總統大選「最詭譎的地下賭盤」　最新蔡讓韓百萬！「老司機」觀望

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

地方中心／綜合報導

2020年總統大選在22日結束登記，其中有三組人馬登記，分別是民進黨的蔡英文搭配賴清德、國民黨的韓國瑜聯手張善政，另外還有親民黨的宋楚瑜和余湘，不過在地下賭盤方面，還是比較關注在藍綠之間的對決，根據掌握，這一個月以來，從北到南的地下賭盤盤口，票差近百萬票，甚至在嘉義地區的組頭還不敢開盤，尚在觀望當中，被稱為「最詭譎的選舉賭盤」。

10月底，根據了解先是開出了蔡英文讓韓國瑜50萬的盤口，不過隨著11月開始韓國瑜展開傾聽之旅之後，差距開始縮小，所以盤口的開票來到「蔡賴配」讓「國政配」從30萬到20萬左右，但是一度也傳出開出PK盤，讓賭客一時間也搞不出清楚狀況，一名賭客黃小姐表示，已經在「蔡讓韓40萬票」下注5萬塊。

▲警政署發布查選舉地下賭盤成果。（圖／記者張君豪翻攝）

但就在25日左右，賭盤似乎明顯看衰韓國瑜的選情，根據掌握，現在開出蔡讓韓100萬票，這應該是2020總統大選地下賭盤開出的最大差距，一路過來開盤情況被組頭稱為「最詭譎的選舉賭盤」，甚至傳出在嘉義地區還開不出盤，不少人還在觀望，表示有去年高雄市長選舉的經驗，不排除有可能會「翻盤」。

翻盤的時機點會落在什麼時候？知情人士提到12月份將是一個關鍵點，不排除會有「中資」介入地下賭盤，而且高雄市長韓國瑜也將在12月份開始回防高雄，12月21日的時候，「挺韓」跟「反韓」的兩股勢力也將在高雄舉行大遊行，屆時雙方票數以及氣勢的消漲也是地下賭盤關注的焦點。

▲警政署發布查選舉地下賭盤成果。（圖／記者張君豪翻攝）

面對「最詭譎的選舉賭盤」，各地開盤情況不一，說法也眾說紛紜，不過對警方來說，卻都是一樣的態度，深知地下賭盤有可能會影響選舉情勢，而且组頭到處收賭金，到時不管誰當選，若捲款落跑又會衍生社會治安問題，所以會將嚴厲查緝遏止歪風。

▲警政署發布查選舉地下賭盤成果。（圖／記者張君豪翻攝）

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