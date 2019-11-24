網問：韓國瑜有接受中共捐款？釣出楊秋興拋「哈哈...」4字回應

▲網友在臉書社團發問「韓國瑜有接受中共的捐款？」，楊秋興回應「哈哈..想也知道」 。（圖／翻攝臉書《中華民國後援會》）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

外國媒體爆料一名大陸間諜叛逃澳洲，同時在自白當中供出在去年高雄市長選舉期間，有2千萬的人民幣捐款給韓國瑜，這項消息傳回台灣引發討論，韓國瑜對此回應：「只要有拿中共一塊新台幣就退出總統選舉」，不過有網友在臉書社團《中華民國後援會》當中發文，要大家猜猜看，韓國瑜有沒有接受中共的捐款，結果連前高雄縣長楊秋興本人也留言：「哈哈..想也知道」。

一名周姓網友在23日下午五點左右貼文發問，「韓國瑜有接受中共的捐款？大家猜猜看」，就在這篇貼文發表之後的8個小時，前高雄縣長楊秋興也在留言串當中出現：「哈哈...想也知道」，隨後就有網友回應楊秋興：「好想知道」，但也有網友貼出其他新聞報導，表示「不要模糊焦點」、「控制國民黨，千鳥在林不如一鳥在手」。

▲楊秋興回應「哈哈..想也知道」，底下也有回應楊秋興的網友 。（圖／翻攝臉書《中華民國後援會》）

不過也有一名吳姓網友直接對嗆楊秋興「只要是政治極度色變色龍都是屁」、另外一名張姓網友火力更猛：「老縣長你還說三道四，知識份子，你可以修口德一下嗎？忘思負義了嗎？你在圖什麼？把身體養好」，不過也有人出面護航楊秋興，反駁張姓網友：「說三道四好像是韓XX」。

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根據紐約時報報導，一名自稱是中國間諜的男子王力強（音譯）叛逃至澳洲，並向媒體揭露中國如何干預台灣、香港等的選局；根據他的說法，在2018年選舉中，曾協助捐款給韓國瑜陣營約280萬美元（約台幣8690萬元）。對此，韓國瑜23日在台中傾聽之旅受訪時動怒，「我如果有拿一塊錢新台幣，我退出總統大選。」

▲▼韓國瑜南投、嘉義傾聽之旅，傅大偉立委競選總部。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜競辦也針對中國間諜一事回應，「這又是一個利用意識形態來編造的訊息」。韓競辦表示，去年9合1選舉前，民進黨也指控境外勢力介入台灣選舉，如今調查不出一個結果，完全把台灣當成民智未開的社會，也把台灣人民都當成投票部隊，台灣民眾最終用選票教訓民進黨政府。競辦更強調，相信謠言止於智者，不會再有人上當，也始終相信，傾聽民心、照顧民生，才是贏得選舉的絕招。

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