潭子聚興園區今動土2021年啟用　盧秀燕：打造台中後廠經濟

▲盧秀燕主持聚興園區動土典禮時表示，將打造台中後廠經濟。（圖／台中市政府提供，下同）
記者鄧木卿／台中報導
台中市潭子聚興產業園區25日舉辦動土典禮，市長盧秀燕表示，這座產業園區主要輔導未登記工廠能逐步合法合規，預計2021年完工後，能嘉惠30間工廠，解決企業缺地問題，粗估可以吸引40.5億元資金進駐，創造逾9百個就業人口，打造台中後廠經濟。
▲盧秀燕主持聚興園區動土典禮。
盧秀燕表示，市府以「前店、後廠、自由港」三大策略擘劃城市經濟發展，透過建設產業園區，奠立台中「後廠經濟」，潭子聚興產業園區預計2021年完工，開發總面積14.76公頃，其中8.86公頃為產業用地，將全數提供給台中未登記工廠，解決用地需求、創造就業機會。
▲盧秀燕祈求工程順利圓滿。
台中市政府在2012年依據產業創新條例，規劃開發「潭子聚興產業園區」，2019年8月，突破困難與台糖公司簽訂改良式區段徵收協議價購契約，同步加速作業過程，吸引39家廠商申請，今年12月將辦理抽籤選地作業，進駐廠商必須在4年內取得工廠登記，正式營運後8年內才得移轉土地，預計2020年底即可交地給廠商建廠，2021年園區工程全數完工，期盼減輕廠商負擔，解決在地產業用地需求。
盧秀燕上午在副市長楊瓊瓔、經發局長張峯源、潭子區長林國聲陪同下，祈福祭拜祈求工程圓滿順利，包括立委江啟臣、沈智慧、洪慈庸，市議員黃健豪、徐瑄灃、賴朝國、蕭隆澤、台糖公司中彰區處經理曾吉松和皆豪公司董事長曾國展等都到場。