潭子聚興園區今動土2021年啟用　盧秀燕：打造台中後廠經濟

台中市政府日前完成大智慧大樓協議價購作業，明年將打通大智路，縫合台中火車站前後站，帶動舊市區整體發展，其他像市政路、東豐快速道路等10多條重要道路工程，也會持續以務實的態度及創新的思維，解決所遭遇的各項問題，逐步完善大台中交通路網建設，提供民眾更便利的交通運輸和生活環境。