繼大智路打通後還有多條進行中　中市府：逐步完善大台中路網

▲盧秀燕表示，和大智慧大樓住戶協議過程，可作為交通建設史上最佳範例。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府日前完成大智慧大樓協議價購作業，明年將打通大智路，縫合台中火車站前後站，帶動舊市區整體發展，其他像市政路、東豐快速道路等10多條重要道路工程，也會持續以務實的態度及創新的思維，解決所遭遇的各項問題，逐步完善大台中交通路網建設，提供民眾更便利的交通運輸和生活環境。

▲盧秀燕解說大智路打通工程期程。

建設局表示，除了明年將打通的大智路之外，包括大甲區溫寮溪旁、太平區市民大道第二期工程、大里區草堤路至草溪西路段明年初也將動工、太平區中山路已進入招標與設計階段，明年上半年開始施工。

▲東豐快速道路預計明年可完成環評報告。

至於市政路連接環中路至工業區一路，前市府規劃將原有路寬從60公尺縮減為42公尺，引發地方民眾關心，市府經評估後以「整體規劃、分段開闢」方式辦理，完工後將紓解台灣大道、五權西路壅塞交通，目前已完成工業區一路至安和路段的第一次公聽會，後續將再進行用地取得作業。

東豐快速道路因為前市府執行環評時有瑕疵遭法院撤銷，盧市府上任後，依法重啟環評，今年9月26日召開二階環評範疇界定會，廣納各界意見後，10月21日依環評程序公告界定範疇調查項目，啟動評估調查作業，預計明年9月可完成環評報告。

因應台中鐵路高架化，市府在原有鐵道空間打造自行車道，形成綠空廊道，北起豐原車站、南至大慶車站，預計明年中全線21公里將完工，並將陸續進行圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處地下道填平工程，預計今年底動工。

市府目前正開闢的重要道路，還包括潭子外環一號道、神岡主二號、西屯區惠中路、南屯區永春南路、貫通南區與大里區的五權南一路、國道三號烏日交流道延伸至芬園段（溪尾大橋延伸段）、西屯區串聯中科及水湳經貿園區最後一哩路的水湳40M-11號道路，以及由市府提案爭取並負擔配合款，營建署中工處辦理的龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程，

建設局表示，市府對於全市交通工程都有整體規劃並掌握開闢期程，逐步落實大台中交通路網，健全區域網絡與人本環境，提供民眾更多優質的休憩空間。

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