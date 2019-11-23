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5年前早就該拆除重建　盧秀燕主持中正國小新校舍落成

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▲盧秀燕主持中正國小新校舍落成典禮。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕主持中正國小新校舍落成典禮。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中正國小校舍老舊，耐震能力不足，前市長胡志強早在2014年就規劃要拆除重建，市長盧秀燕上任後，不但全額負擔近1億5千萬元整建工程，並且加碼補助設置社區共讀站及操場整修，盧秀燕23日藉由50周年校慶舉行揭牌儀式，她說，要針對全市老舊校舍逐步重建，給予師生最好的教育環境與品質。

▲盧秀燕主持中正國小新校舍落成典禮。（圖／台中市政府提供）

中正國小上午舉行50周年校慶暨老舊校舍整建工程、社區共讀站及跑道修建工程落成典禮，「三大喜訊歡度校慶！」盧秀燕出席揭牌儀式時表示，老舊校舍經專業鑑定確認耐震能力不足，須拆除重建，早在前市長胡志強任內就開始規劃設計，歷經3任市長，今年終於完工落成。

教育局指出，社區共讀站由市府向教育部爭取補助250萬元，提供師生寧靜素雅的閱讀空間；跑道修建工程則由市府補助455萬元、學校自籌124萬元，完工後提供安全舒適的運動休閒場域，市府逐年編列經費，改善教育環境，並持續更新學校軟硬體設備，讓學校辦學欣欣向榮，培育無數優秀人才。

除市長盧秀燕出席落成典禮外，教育局長楊振昇、新聞局長黃國瑋、法制局長李善植、以及市議員江肇國、張彥彤、黃守達等人也到場。

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