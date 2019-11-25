「網路作戰多為年輕人」　國安人士：翁衍慶稱王立強乳臭味乾　理解顯然有落差

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）



記者陶本和／台北報導

自稱共諜的王立強向澳洲政府申請政治庇護，軍情局前副局長翁衍慶25日指出，王立強的說法漏洞百出，並以「乳臭味乾的小孩」來形容。對此，國安人士表示，翁衍慶2000年退伍，祖克柏當時才16歲，過去三年網路認知作戰、網路作戰多為年輕人，與其理解顯然有落差。

國民黨上午舉行記者會，國民黨不分區立委候選人陳以信批評，王立強的言論充滿疑點，蔡英文政府卻說掌握到該案，「到底掌握到什麼？外交部次長徐斯儉也出現在影片，有必要公開跟立法院說明」。

前情報高層翁衍慶也出席記者會表示，依照他多年的情報工作經驗，很多大陸人在海外踴躍參加民主運動，一切都是假的，都是為了獲得政治庇護，研判王立強也是為了獲得政治庇護。

翁衍慶說，王立強自稱是總參人員，也沒講隸屬於哪一個單位，一看就知道不可能，王連總參改名為聯合參謀部都不知道，情報部也已改名為情報局，證明王根本不是核心人員。

針對國民黨此一記者會，熟悉國安人士表示，這些來自於國際權威媒體的調查，即便政府單位都相對審慎，也謹守國際情報合作的邏輯，不輕易動作。在野黨其實並沒有必要把力氣用在指控政府，畢竟執政黨、政府單位並沒有把這樣的情報訊息拿來當文宣操作。

國安人士說，國民黨把老情報員找到黨團開記者會，國民黨的總統候選人韓國瑜高調要NCC管起外媒，反而有點「此地無銀」的味道。

另外，針對翁衍慶說王立強太年輕，不可能做這些工作，有外媒嘲諷指出，翁衍慶在2000年退伍，離開情報崗位，「祖克柏當年16歲，還是中學生吧」。

國安人士表示，過去三年裡網路的認知作戰已經成為重要課題，操作網路作戰的人員也多是年輕人，這與翁衍慶的理解顯然有落差，「畢竟史諾登當年揭發美國最具規模的『稜鏡計劃』，也才不到30歲。」

▼王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）



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