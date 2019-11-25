香港選舉結束私家車「送票箱到票站」引爭議　鎮暴警戒備

▲香港區議會選舉，選票在軍裝警察護送下到達。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港區議會選舉24晚間落幕，不過期間傳出有有私家車運送兩個票箱到票站，引發民眾質疑。工作人員解釋，是有兩名行動不便的選民在其他票站投票，因此把有關選票運至該票站點算。此外，青衣盛康選區票站也出現超過百張懷疑問題選票，票站主任盧建邦則表示，不滿者可以提出選舉呈請。

根據《東網》，晚上10點半投票結束後，中西區堅摩選區的賽馬會西環綜合社會服務處票站外爆發衝突，在場有逾百名市民包圍票站，阻止開票工作，其後有工作人員到站外向在場市民解釋，最終防暴警員到場戒備。

針對有市民發現有車將包裹運到點票站，選管會主任馮驊表示，這是根據法例，專用投票站的選票，運返各個選取混合點算，小點票站或特別點票站，會直接把點票箱運送到指定的大票站。

▲香港選舉。（圖／記者吳立言攝）

《星島日報》報導，針對問題選票，票站早上仍處理相關問題，包括例如部份選票蓋有的剔號印不完整等，但都被納入為有效選票，要求重新點票和亮票，被票站主任拒絕。

票站主任盧建邦則表示，由於他認為相關選票無問題，因此他已經公布選舉結果，法律上也無權重新點票，認為有不滿的人可以提出選舉呈請。落敗的民主派趙寶琴指，有過百張選票出現「粗剔」以及有黑點，質疑是問題選票，要求職員亮票。