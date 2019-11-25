香港國師陳雲：反送中示威者不斷被泛民錯誤引導

▲香港區議會選舉泛民壓倒性獲勝，支持者狂歡。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

網友稱為「香港國師」的城邦派學者陳雲表示，反送中示威者被泛民派錯誤引導，一直在做反革命的事，不斷採取陣地戰、堡壘戰及圍城打援等戰術，反而打沉香港半年來的護法運動及本土鬥爭。他提及香港理大被圍，直指這是一場「為抓示威者設的局」，並稱「若投票給泛民派，只能恭喜世上沒人比你更容易被騙感情。」不過截至25日上午10點左右，泛民派已在本次區議會選舉中拿下388席，取得過半席位。

▲香港區議會選舉投票人潮。（圖／達志影像／美聯社）

陳雲指出，「紅磡隧道被示威者破壞了隧道大樓的通風和消防系統，為了確保行車安全，最快要十二月才可以重開，目前車流倒灌東隧及大老山隧道。毀壞了紅磡隧道三日之後，得到的是1200人被拘捕（半年來被捕人數的三分之一），無數人面對暴動罪名十年監禁冤獄，紅磡隧道無法通車引起民怨反彈。泛民唆使青年人堵塞紅隧及佔領理工大學的惡果，就是打沉了香港半年來的護法運動及本土鬥爭，並且嚇壞了學生家長。Terrorizing the majority of Hong Kong to succumb to PRC.（恐嚇更多香港人臣服於中共）」

陳雲表示，如今挺港警的藍絲在街頭拆路障、撿石頭，已沒有示威者敢上前制止，立場彷彿掉轉，而政府則在各區清理連儂牆，「民意被堵路、堵隧道引起變相罷工的錯誤政治指揮逆轉了。」

陳雲也提及被港警包圍的香港理大，「經過中大一役，許多人已知道校園無必要死守，結果輪到理大時，還是有些人留下決定死守，他們忘記了，進攻的人目標不是校園，而是想拘捕示威者。理大其實沒有什麼好留守的。」

▲理大示威者嘗試逃出校園 防暴警秒追捕壓制。（圖／路透）

陳雲表示，「留守的人應該一早知道留守的命運是被捕。即是有求死的決心了。那麼，為什麼要求救呢？為什麼有求救錄音流出，叫所有人放下手上的事情，拿起汽油彈和棍棒去營救一群一心求死的人呢？準備慷慨就義的人，會忍心見到外面的人，不斷為自己受傷和被捕嗎？明明被勸過又不願走，為什麼現在忽然想求生了，求救時卻絲毫不帶一點歉意的呢？而竟然是號召所有人要去救他們呢？」

他總結，「守理大的人，不知道為什麼要守理大。攻理大的人，目標不是攻理大。前去救援的人，是去救一班求死的人。而一心求死的人，竟然要求救！你還未看出這是一個局嗎。我擔心和心痛前去救援然後受傷被捕的人，多過被困理大的人。」

他痛批泛民根本是反革命的暗共，「在半年來的反送中運動，由戰略到概念到用詞，都是送人去死，之後叫人投票，令他們繼續佔據話語權，繼續送激進的香港人去共產黨的監獄被虐殺，達到讓香港大眾臣服的效果。他們指導的陣地戰、堡壘戰及圍城打援，令紅磡及彌敦道癱瘓至今，這群暗共勝利地完成了北京交託他們的任務——在年底之前打沉護法運動及本土鬥爭。」

泛民在本次區議會選舉中，壓倒性獲勝，截至25日上午10點左右，已經拿下388席，取得過半席位，對未來政治影響頗大。陳雲則對此失望表示，「今日之後，泛民送死的人可以含笑九泉。」

陳雲是香港城邦派政治人物，主張推動香港自治運動，曾在2016年參與香港立法會選舉，最終以2萬多票落敗。

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