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香港選舉投票率破7成！380萬港民出門投票　民主、建制派爭452議會席次

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▲▼香港選舉。（圖／記者吳立言攝）

▲香港選舉結束後，許多選民在投票所等待開票。（圖／記者吳立言攝）

記者柯振中、吳立言／台北–香港 連線報導

香港24日舉行區議會選舉，投票時間從早上7點30分開始，到晚上10點30分截止。香港選區共分為18區，此次將選出452個議席；這次的選舉每個選區都有至少2名以上的候選人，是香港1997年回歸以後第一次無人自動當選，也是投票率最高的一次選舉。

綜合港媒報導，截至晚間9點30分，香港累計投票人數超過280萬人，投票率比2015年的區議會選舉投票率高出25.42個百分點，達到69.04個百分點，打破香港回歸後的投票紀錄。這也讓香港選管會預估，這次的總投票率一定會超過7成。

而這次的選舉也是香港罕見的「零白區」選舉，意味著每個選區都有至少2名候選人，不會出現候選人自動當選的情況。投票結束後，許多民眾守在投票站內外進行監票，以在第一時間得知開票結果。

根據香港區議會的規定，區議會的職能為向政府提供意見，相關方面為：影響有關地方行政區內的人的福利事宜、有關地方行政區內的公共設施及服務的提供和使用、政府為有關地方行政區制訂的計劃是否足夠及施行的先後次序、為進行地區公共工程和舉辦社區活動而撥給有關的地方行政區的公帑的運用等事項。

▼許多港民在投票結束後，進入投票所內監票。（圖／記者吳立言攝）

▲▼香港選舉。（圖／記者吳立言攝）

同時，只要在相關事項上得到預算編列，香港區議會要承擔有關地方行政區內的環境改善事務、有關地方行政區內的康樂及文化活動促進事務、有關地方行政區內的社區活動等業務。

根據港媒《立場新聞》分析，以上一屆的議會選舉結果來看，全港的所有投票所中，有58％偏向建制派、18％偏向民主派，意味著建制派佔了絕對的優勢。

不過，民主派在大區域的立法會選舉中，比建制派佔了更多優勢，以往的立法會得票率能夠超過5成。該分析指出，這次選舉最大的不同，在於民主派首次在所有選區推出候選人，讓建制派先前「自動當選」的優勢降低。

至於高得票率是否等於民主派選情看好？分析並未直接進行判斷，但在港府可能剝奪民主派派人參戰的預想下，民主派在特定選區推出2名候選人，若2人都成功參選，就會出現分票的窘境，進一步影響選情。

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