快訊／建制派何君堯連任失敗！臉書發文「輸1200票」　盧俊宇當選區議員

▲香港投票結束後，許多民眾守在投票所等待開票結果。（圖／記者吳立言攝）



記者柯振中／綜合報導

香港24日舉行區議會選舉，投票日從早上7點30分至晚間10點30分，投票結束後立刻進行開票。根據港媒報導，香港建制派政治人物何君堯25日凌晨1點左右宣布連任失敗，僅得到2600多票，雖然比上屆多了約600票，但仍輸給盧俊宇約1200票。

綜合港媒報導，香港24日舉行區議會選舉，截至晚間10點30分有逾280萬人前往投票。香港選管會主席馮驊25日宣布，此次選舉投票率達71.2％，是香港有史以來投票率最高的選舉。

▲港民在警察的護送下前往投票所觀看開票結果。（圖／記者游宗樺攝）



投票結束後，多區立刻進行開票行動。民陣召集人岑子杰以3283票的得票數打敗了建制派的黃宇翰，當選沙田瀝源選區的區議員。

開票時間約過了2個小時左右，香港建制派議員何君堯25日凌晨宣布，在屯門樂翠選區連任失敗，只得到了2600多票，比對手盧俊宇還少了1200多票。根據最新消息，先前在太古城衝突中遭到咬耳朵的議員趙家賢得到2846票，大贏對手丁煌1000多票。

根據港媒《立場新聞》報導，截至凌晨2點的開票結果，民主派在各區得到約91席次，而建制派約得到9席。

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