23歲少爺載女友試乘特斯拉自撞「疑頭暈」跳橋亡　專家曝車輛可能失控原因

▲華男試駕特斯拉自撞，車頂削掉瞬間報廢。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名北投望族少爺、23歲華姓男子試乘特斯拉，自撞後走出車外，打了最後一通電話，離奇墜落高架橋慘死。警方不排除車禍導致死者頭部暈眩才會發生意外，並調閱通聯紀錄釐清。專家則分析車輛失控的可能原因表示，事發後如果保險賠不夠的話，可能要由試乘者賠。

警方調查，華男24日帶韓籍明姓女友到內湖特斯拉總部賞車，出發試駕150萬元的Model 3，由李姓業務員坐在副駕駛座陪同。華開上國道3號，行經國1接國3汐止匝道時，車輛突然不明原因失控，先撞上中央分隔島，反彈再撞外側護欄後停下，車損嚴重，好在車上3人僅受輕傷。

當時有路過民眾拿手機拍到特斯拉撞成廢鐵，車頂整片被削掉，但車上3人仍意識清楚、正在談話。當地里長證實，有目擊華男車禍後下車講電話，後來自己爬越護欄，直接往下跳，一名男子衝上前要拉，「來不及，他已經下來了！」

▲▼民眾目擊華男走出車外跳橋。（圖／記者郭世賢翻攝）

華男從16公尺高的高架橋墜落汐止區原民運動公園，當場頭顱破裂、全身多處骨折慘死，護欄上還留著斑斑血跡。父母到場認屍崩潰，爸爸哭喊「想想你們當父母的…」

警方表示，華男遺體已送往板橋殯儀館冰存，預計25日勘驗。根據目擊民眾說法，當時駕駛爬出車外站在內側護欄旁，拿起手機講電話，難道是擔心賠償費用嗎，關鍵通話到底打給誰、講了什麼，警方已調閱通聯紀錄釐清。

另外，又或者在強大撞擊力道下，造成死者頭暈、腦震盪，不慎失足才釀成意外。《自由時報》報導，警方不排除死者因頭暈才會發生憾事，至於確切原因還有待釐清。

汽車專家溫能宗接受《三立新聞》訪問指出，電動車急加速的速度會很快，如果駕駛是第一次試這種車，旁邊有人超車，駕駛一閃車，急加速會害怕的話，手動去轉方向盤，有可能就會失控。他也說，事發後當然要賠，如果保險賠不夠的話，可能試車者要賠。

▼護欄上留下斑斑血跡。（圖／記者郭世賢翻攝）

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