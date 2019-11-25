　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

23歲少爺載女友試乘特斯拉自撞「疑頭暈」跳橋亡　專家曝車輛可能失控原因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲華男試駕特斯拉自撞，車頂削掉瞬間報廢。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名北投望族少爺、23歲華姓男子試乘特斯拉，自撞後走出車外，打了最後一通電話，離奇墜落高架橋慘死。警方不排除車禍導致死者頭部暈眩才會發生意外，並調閱通聯紀錄釐清。專家則分析車輛失控的可能原因表示，事發後如果保險賠不夠的話，可能要由試乘者賠。

警方調查，華男24日帶韓籍明姓女友到內湖特斯拉總部賞車，出發試駕150萬元的Model 3，由李姓業務員坐在副駕駛座陪同。華開上國道3號，行經國1接國3汐止匝道時，車輛突然不明原因失控，先撞上中央分隔島，反彈再撞外側護欄後停下，車損嚴重，好在車上3人僅受輕傷。

當時有路過民眾拿手機拍到特斯拉撞成廢鐵，車頂整片被削掉，但車上3人仍意識清楚、正在談話。當地里長證實，有目擊華男車禍後下車講電話，後來自己爬越護欄，直接往下跳，一名男子衝上前要拉，「來不及，他已經下來了！」

▲▼1124特斯拉自撞車禍(無碼版留存)。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼民眾目擊華男走出車外跳橋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼1124特斯拉自撞車禍，變色。（圖／記者郭世賢翻攝）

華男從16公尺高的高架橋墜落汐止區原民運動公園，當場頭顱破裂、全身多處骨折慘死，護欄上還留著斑斑血跡。父母到場認屍崩潰，爸爸哭喊「想想你們當父母的…」

警方表示，華男遺體已送往板橋殯儀館冰存，預計25日勘驗。根據目擊民眾說法，當時駕駛爬出車外站在內側護欄旁，拿起手機講電話，難道是擔心賠償費用嗎，關鍵通話到底打給誰、講了什麼，警方已調閱通聯紀錄釐清。

另外，又或者在強大撞擊力道下，造成死者頭暈、腦震盪，不慎失足才釀成意外。《自由時報》報導，警方不排除死者因頭暈才會發生憾事，至於確切原因還有待釐清。

汽車專家溫能宗接受《三立新聞》訪問指出，電動車急加速的速度會很快，如果駕駛是第一次試這種車，旁邊有人超車，駕駛一閃車，急加速會害怕的話，手動去轉方向盤，有可能就會失控。他也說，事發後當然要賠，如果保險賠不夠的話，可能試車者要賠。

▼護欄上留下斑斑血跡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼1124特斯拉自撞車禍，變色。（圖／記者郭世賢翻攝）

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
具荷拉生前被痛毆到「子宮出血」！超渣前男友聽到她身亡反應冷血
東尼大木性侵前輩女友！綁手腳拖進浴室…下跪謝罪片曝　超渣解釋
朴敏英收工卻見不到具荷拉了…深夜痛悼8年閨蜜情心碎PO黑白合
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市仁濟醫院爆火警！急疏散「100名員工」　警消佈水線搶救

人夫修圖身分證配偶欄騙交往　櫃姐「氣挨罵小三」逆襲告討30萬

23歲少爺載女友試乘特斯拉自撞「疑頭暈」跳橋亡　專家曝車輛可能失控原因

八仙塵爆奇蹟男孩擄人虐打判拘50日　4年前植皮200萬全民買單再惹議

找工作碰壁！他竟對機車上的「粉紅安全帽」下手　女騎士一看報警

逼車女友強塞後座　台南男溫泉旅館性侵嗆：如果分手就一起死

關鍵曝光！23歲北投少爺載女友試特斯拉　自撞下車「最後一通電話」跳橋爆頭亡

台中8大學生夜衝武嶺　男自撞摔水溝「被機車壓住」活燒慘死！衣服全熔毀

疑把護欄外側當邊坡！23歲男試駕特斯拉墜橋…攤手仰天慘死「血沿磚縫流路面」

影／生前最後畫面曝光！特斯拉23歲駕駛自撞　下一秒詭墜16m橋下爆頭亡

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

李千那.苗可麗.孫可芳「台語版百老匯」　金馬開場「多元、自由」感動泛淚

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

糗了！韓國瑜嘲諷小英又搞錯...　蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

到林森北勇闖「黑漆漆按摩店」按到一半被阿姨問：要不要那個？

快訊／北市仁濟醫院爆火警！急疏散「100名員工」　警消佈水線搶救

人夫修圖身分證配偶欄騙交往　櫃姐「氣挨罵小三」逆襲告討30萬

23歲少爺載女友試乘特斯拉自撞「疑頭暈」跳橋亡　專家曝車輛可能失控原因

八仙塵爆奇蹟男孩擄人虐打判拘50日　4年前植皮200萬全民買單再惹議

找工作碰壁！他竟對機車上的「粉紅安全帽」下手　女騎士一看報警

逼車女友強塞後座　台南男溫泉旅館性侵嗆：如果分手就一起死

關鍵曝光！23歲北投少爺載女友試特斯拉　自撞下車「最後一通電話」跳橋爆頭亡

台中8大學生夜衝武嶺　男自撞摔水溝「被機車壓住」活燒慘死！衣服全熔毀

疑把護欄外側當邊坡！23歲男試駕特斯拉墜橋…攤手仰天慘死「血沿磚縫流路面」

影／生前最後畫面曝光！特斯拉23歲駕駛自撞　下一秒詭墜16m橋下爆頭亡

具荷拉家屬決定「開放弔唁3天」　粉絲淚：送姊姊最後一程

具荷拉後事「接手人曝光」！　住家外觀照一公開…粉絲全心碎了

快訊／09：32東部海域規模4.4地震　最大震度3級

即／花蓮外海發生地震！規模4.4

漁民表揚大會　徐榛蔚：環高及國6速啓動打通花蓮任督二脈

快訊／北市仁濟醫院爆火警！急疏散「100名員工」　警消佈水線搶救

推動交通「三強」　蔡淑惠：拒絕「搞軌」錢坑

「大蒜生吃」抗7癌！專家揭「剋癌蔬果Top3」...搗成泥更神效

具荷拉最後落淚身影曝光！　「才回韓國2天」就身亡…哽咽約定粉絲：我會再回來

南方澳斷橋擴大懲處名單　黃玉霖：上週五已送交通部

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

社會熱門新聞

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

北投望族少爺試駕特斯拉　自撞離奇慘死　

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

台中男大生夜衝武嶺　自摔溝被壓燒死

八仙塵爆奇蹟男孩　擄人虐打判拘50日

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

逼車女友塞後座　男友性侵嗆一起死

特斯拉男墜橋亡　生前最後畫面曝

疑把護欄外當邊坡！23歲男試駕特斯拉墜橋慘死

腦麻童午餐噎住　搶救10天仍不治

找工作碰壁！他對「粉紅安全帽」下手　女騎士一看報警

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

更多熱門

相關新聞

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

國道汐止交流道發生離奇死亡車禍！北投望族少爺23歲華姓男子載著韓籍女友，到內湖賞車試駕150萬元的特斯拉，不明原因連環撞車，路過民眾見狀協助拉出受傷3人，有目擊者聲稱，看到華男講完「最後一通電話」，就走向內側車道趴在護欄上，下一秒墜落16公尺高架，當場爆頭慘死。全案疑點重重，警方將進一步調查。

特斯拉男墜橋亡　生前最後畫面曝

特斯拉男墜橋亡　生前最後畫面曝

北投望族少爺試駕特斯拉　自撞離奇慘死　

北投望族少爺試駕特斯拉　自撞離奇慘死　

彰化特斯拉路口撞機車　婦人彈飛

彰化特斯拉路口撞機車　婦人彈飛

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

關鍵字：

特斯拉

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

具荷拉被偷拍　網點出真相2.8萬人認同

香港區選　泛民派順利獲過半席位

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

越兇越喜歡！4星座男愛女生有個性

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

具荷拉才答應雪莉「連你的份活下去」

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

具荷拉住家身亡！　警方證實：正在調查中

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面