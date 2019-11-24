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生前最後畫面曝光！特斯拉23歲駕駛自撞　下一秒詭墜16m橋下爆頭亡

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記者趙蔡州／綜合報導

一名23歲的華姓男子24日下午試駕特斯拉，行經國道1號北向汐止系統往國3南下匝道路段時，突然不明原因自撞橋墩後撞上護欄，他脫困後卻詭異跨過另一側的護欄墜橋慘死。附近民眾目擊整個過程也相當難以置信，「真的很離奇，他跑到另外一邊自己跳下來」、「就很奇怪，自己就這樣跳下來，根本拉都拉不住。」

▲1124特斯拉自撞車禍(無碼版留存)。（左圖／記者郭世賢翻攝；右圖／東森新聞）

▲有駕駛在車禍後行經該地，發現華男等人困在車內。（左圖／記者郭世賢翻攝；右圖／東森新聞）

據悉，華男24日駕駛特斯拉載著22歲李姓營業員、24歲韓籍乘客由內湖出發，卻在行經汐止國1往國3南下匝道時，不明原因自撞橋墩後撞上護欄，警方獲報趕到現場時，他早已墜落橋下慘死。最新曝光的目擊者錄影畫面則可以看見，華男等人車禍後還好好的坐在車內，完全想不到為何華男幾分鐘後會突然墜橋。

副駕駛座乘客李男表示，發生車禍後有熱心路人協助他們下車，但不清楚為何華男會突然掉落護欄外。另一名目擊者也透露，華男下車後突然就一直往內側護欄走，隨後就越過護欄墜落橋下慘死，「我是很納悶說，就一個車禍而已，頂多就處理理賠的事情、為什麼會這樣就自己跳下來。」

▲國道中山高汐止匝道發生一起特斯拉自撞的嚴重車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲華男車禍後從另外一側的護欄墜落橋下身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

華姓駕駛自己墜落匝道橋樑身亡，國道警察交通組長盧瑞堯證實消息，後續會對死者採樣抽血，進行酒精測試及毒藥物化驗。至於華男為什麼會突然墜橋，警方僅低調表示必須調閱監視器、訪查相關目擊者、傷者後，才能釐清車禍後究竟發生什麼事情，導致華姓駕駛意外墜橋。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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