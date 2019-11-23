　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

日輪班血汗超過16小時　台北關驚爆2年輕關務員猝死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖文／鏡週刊

基層關務員是許多年輕人選擇報考公職的主要選項之一，但本刊接獲爆料，今年5月時，有2名第一線的關務員疑似勤務繁重，輪班超過16小時，返回宿舍後發生心因性疾病猝死。2條年輕生命殞落，造成其他關務員私下人心惶惶，對輪班方式不予苟同，紛紛控訴這份工作的血汗祕辛。

「2個人都這麼年輕就這樣走了，讓親友完全不能接受，也讓其他同僚感到很不捨！」關務員S先生向本刊控訴，他的同事因公相繼猝逝，血汗的輪班制度讓基層的關務員無所適從，對未來也略顯惶恐。

  1. 基層關務員A小姐在執勤後猝死，引發關務員血汗爭議。（翻攝A小姐臉書）
  2. 關務員陳先生輪班後疑似過勞猝死。（翻攝陳先生臉書）

S先生表示，今年5月間，分別任職竹圍分關的38歲關務員陳先生，於早晨返回宿舍休息。直到下次輪班開始前，有同事發現陳先生仰躺床上，身體僵硬，早已沒有呼吸，送醫急救後仍回天乏術，研判是心因性疾病造成；另名任職台北關的20多歲A小姐，也同樣在輪班休息時，被人發現沒有呼吸心跳，讓家人相當悲痛。

陳先生是家中長子，消息一出後家人與同仁大表不捨。（讀者提供）

S先生指出，關務員勤務相當繁重，不管是行李稽查或是貨站稽查，值勤超過10小時以上實屬常態，單位雖然給予輪班津貼，但超勤工作的時數，遠遠無法用金錢彌補，久而久之就造成體力上的負擔。有人下班後精神不繼，騎車出車禍；更倒楣的就像2名可憐的同事，回到宿舍休息後，就再也無法再回到工作崗位上，對辛苦的基層而言很不公平。

陳姓同仁驟逝，同仁自發性發起捐款。（讀者提供）

S先生痛批，第一線同仁無法組織工會，只能苦往肚裡吞，連因公而亡還要靠同事捐錢度過難關，實在很諷刺。


更多鏡週刊報導
【血汗關務員2】基層人力嚴重不足　關務員發信砲轟關務署
【血汗關務員3】副關務長霸占宿舍被檢舉　同僚竟發起連署保官位
【血汗關務員4】基層同仁控訴輪班不公　關務署：已建立溝通管道了解狀況

ET快訊
金馬獎／鍾孟宏《陽光普照》獲最佳導演！
金馬獎／陳珊妮唱腔被批走音！　網一看想到「LuLu金曲造型」
強撞金馬！　邱澤、王大陸、歐陽娜娜現身金雞獎...蘇有朋是活
公館老店「陳三鼎」15年歇業！　他揭背後原因
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

日輪班血汗超過16小時　「台北關」2年輕關務員暴斃

小英宜蘭溪南聯合競總部成立　上萬人力挺展現綠營大團結氣勢

輾死17歲無照孝子怨「倒楣」　駕駛殯儀館遭怒毆下跪！母痛哭：還我兒子

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

約貢寮釣魚...他到龍洞灣只見釣具！友人失聯疑「落海」　今尋獲遺體

宜蘭休假消防員與女友散步一半…突聞求救聲　手刀硬從鬼門關拉回溺水男

法籍女子「來台觀光」西門町順手帶走千元衣　機警店員追討報案

板橋10屁孩燃放信號彈嚇壞居民　不到1天遭逮稱：夜遊助興

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

10歲表妹房內獨處！他闖入硬來2回　挨告竟扯：都是家庭環境害的...法官傻眼

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

聲林之王2 EP14精華｜ 艾文《鄉下來的》 超燃RAP曾韻璇火辣伴舞 潘瑋柏誇：做出超齡表現

日輪班血汗超過16小時　「台北關」2年輕關務員暴斃

小英宜蘭溪南聯合競總部成立　上萬人力挺展現綠營大團結氣勢

輾死17歲無照孝子怨「倒楣」　駕駛殯儀館遭怒毆下跪！母痛哭：還我兒子

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

約貢寮釣魚...他到龍洞灣只見釣具！友人失聯疑「落海」　今尋獲遺體

宜蘭休假消防員與女友散步一半…突聞求救聲　手刀硬從鬼門關拉回溺水男

法籍女子「來台觀光」西門町順手帶走千元衣　機警店員追討報案

板橋10屁孩燃放信號彈嚇壞居民　不到1天遭逮稱：夜遊助興

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

10歲表妹房內獨處！他闖入硬來2回　挨告竟扯：都是家庭環境害的...法官傻眼

柯P「長得漂亮坐櫃檯」 正妹女醫狂轟：我美！也能做外科

金馬獎／恭喜《陽光普照》奪第3獎！　鍾孟宏拿下最佳導演

ABL／噴射機張宗憲首秀亮眼　夢想家台商應援力挺

快訊／印尼6.1淺層地震「深度10公里」　未發布海嘯警報

【不斷更新】金馬得獎名單／《陽光普照》鍾孟宏獲最佳導演

金馬・時尚／陳珊妮走音糗糗的　靠光泉千金打造的發光戰袍hold住氣勢

冬盟／打擊教練及時提醒　戴培峰替補首打席開轟

Irene細肩帶短洋裝「開M字腿」辣翻　S型扭腰性感熱舞⋯台下狂尖叫

好市多買羽絨外套！她穿10分鐘「背心全白毛」氣炸…專賣業者回應了

《瘋神》香蕉自爆「只能用後排牙齒吃飯」決定動刀

社會熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

一刀刺殺17歲女兒！鳳山女「9字遺言」曝光

假擄人真慶生　20警攻堅聽見歡笑聲傻眼

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

遊覽車未依燈號左轉　17歲無照少年爆頭亡

工程師嫖妓氣跑老婆向援交妹求償700萬　法官打臉　

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

齊名連千毅！　太陽會「千字輩」大哥落網

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

網爆料超級造勢：人潮是三重的10倍

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

特斯拉發表新車　安全玻璃一砸就裂

小貓咪才1個月大就「慘變河童」

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面