日輪班血汗超過16小時　「台北關」2年輕關務員暴斃

圖文／鏡週刊

基層關務員是許多年輕人選擇報考公職的主要選項之一，但本刊接獲爆料，今年5月時，有2名第一線的關務員疑似勤務繁重，輪班超過16小時，返回宿舍後發生心因性疾病猝死。2條年輕生命殞落，造成其他關務員私下人心惶惶，對輪班方式不予苟同，紛紛控訴這份工作的血汗祕辛。

「2個人都這麼年輕就這樣走了，讓親友完全不能接受，也讓其他同僚感到很不捨！」關務員S先生向本刊控訴，他的同事因公相繼猝逝，血汗的輪班制度讓基層的關務員無所適從，對未來也略顯惶恐。

S先生表示，今年5月間，分別任職竹圍分關的38歲關務員陳先生，於早晨返回宿舍休息。直到下次輪班開始前，有同事發現陳先生仰躺床上，身體僵硬，早已沒有呼吸，送醫急救後仍回天乏術，研判是心因性疾病造成；另名任職台北關的20多歲A小姐，也同樣在輪班休息時，被人發現沒有呼吸心跳，讓家人相當悲痛。

S先生指出，關務員勤務相當繁重，不管是行李稽查或是貨站稽查，值勤超過10小時以上實屬常態，單位雖然給予輪班津貼，但超勤工作的時數，遠遠無法用金錢彌補，久而久之就造成體力上的負擔。有人下班後精神不繼，騎車出車禍；更倒楣的就像2名可憐的同事，回到宿舍休息後，就再也無法再回到工作崗位上，對辛苦的基層而言很不公平。

S先生痛批，第一線同仁無法組織工會，只能苦往肚裡吞，連因公而亡還要靠同事捐錢度過難關，實在很諷刺。



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