台東縣政府連續3年獲「TGOS流通服務獎」　成果豐碩

▲內政部107年度「TGOS加值應用及加盟單位績效評獎」頒獎典禮。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

內政部107年度「TGOS加值應用及加盟單位績效評獎」頒獎典禮日前舉行，經評比後，台東縣政府榮獲「TGOS流通服務獎」，台東連續3年獲得此殊榮，內政部特別肯定台東縣府投入地理資訊應用發展服務之貢獻。

縣府計畫處表示：地理資訊圖資雲服務平台(Taiwan Geospatial One Stop，簡稱TGOS平台，為內政部建立全國地理圖資與網路服務資料流通供應的單1窗口，導入雲端科技，利用虛擬化與自動化等技術，強化資料共享機制，激勵各界加值應用平台之服務項目，促進圖資與網路服務之流通供應，以增加TGOS地理圖資與網路服務之豐富性與流通性。其中「TGOS流通服務獎」部分，鼓勵各機關積極於TGOS流通圖資及網路服務，依據TGOS網路服務供應之穩定比率、TGOS地圖瀏覽比率、TGOS資料查詢比率及TGOS資料申請比率等條件做為評分基準。

▼台東縣政府連續3年榮獲「TGOS流通服務獎」成果豐碩。（圖／記者楊鈞典翻攝）

計畫處指出，縣府致力提升地理圖資與網路服務，於內政部「地理資訊圖資雲服務平台」中提供圖資資訊，包括：台東縣醫療機構、台東縣災害收容所分布、台東縣公私有土地分布圖等，未來亦將持續分享圖資資訊，達到資訊透明、存取資料及服務便利之目的，並增加「政府資料開放」應用價值。

► 想變美就點我。