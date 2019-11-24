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被撞卻理虧！　她開車門10秒抱寶寶…遭「腳踏車阿婆」衝撞　網搖頭：認賠吧

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▲▼被腳踏車阿婆撞卻要賠錢。（圖／翻攝自爆料公社）

▲車門開啟10幾秒後才被阿婆撞上。（圖／翻攝自爆料公社）

記者黃可昀／綜合報導

一位媽媽日前開車載小孩出門，當車子停妥後，她打開駕駛座後方的左側車門，準備要抱安全椅上的寶寶下車，怎料在這10幾秒的過程中，突然有一位阿婆騎著腳踏車直直衝來，朝開啟的車門猛力撞上，隨後就倒地不起，令她相當錯愕，直呼「是我莫名奇妙被撞」，不過網友提醒，「妳開左側的門出事基本上就是全責，不管妳是否停在格子內喔！」

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，阿婆摔倒的當下她就馬上叫救護車，當時阿婆說自己左側肋骨很痛，但堅持不送醫檢查，雙方僵持了一段時間後，最後才由阿婆的兒子帶到醫院就診。

請繼續往下閱讀...

事發後，原PO連兩天打電話給阿婆關心傷勢，對方的兒子透露並沒有大礙，只是呼吸有疼痛感，需要再回診觀察。當時她想說先確認強制險是否可理賠，再與對方討論和解事宜，「雖然是我莫名奇妙被撞，但想說阿嬤年紀很大又受傷」，沒想到保險公司告知腳踏車無法理賠，讓她覺得自己實在很倒楣。

意外後第四天，原PO心想阿婆身體應該好多了，所以又打電話給對方談和解，阿婆卻回應，「還沒有要和解啦，我還在痛耶，而且我還在看醫生耶！」讓她擔心對方是想要索取大筆醫藥費，忍不住覺得自己好無辜，「雖然我開車門在放小孩下車，沒有注意到她騎腳踏車過來，但是我是停車在停車格裡面耶，而且我怎麼可能看得到後面。」

▲▼被腳踏車阿婆撞卻要賠錢。（圖／翻攝自爆料公社）

▲乘客從左側車門上下車已經違規。（圖／翻攝自爆料公社）

雖然原PO已經將車門開了一段時間，才突然被阿婆撞上，但網友提醒，其實整起事件還是得由原PO付最大責任，「小孩要開右邊的車門才能保障自己跟他人安全」、「左邊開車門不妙喔」、「除非單行道，不然除了駕駛外，從左側開車門是違規的喔」、「後座左側下車違規，理虧囉」、「現行法規妳就輸面了…畢竟妳開左後門，妳認賠吧！」

據了解，現行「道路交通安全規則」第136條規定，乘客應該要從右側上下車，如果違反規定開關車門而肇事，將會被開罰1200元至3600元罰鍰，但有一項例外，在單行道左側停車者，可以由左側車門上下車，並不違反規定。

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