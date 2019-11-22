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南投賣粿婦到對街送貨　慘遭貨車撞飛吐血命危！女兒呼喊令人鼻酸

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▲楊姓婦人拿綠豆粿給對街客人，過馬路時遭後方貨車追撞，目前性命垂危。（圖／讀者提供）

▲楊姓婦人拿綠豆粿給對街客人，過馬路時遭後方貨車追撞，目前性命垂危。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣玉井街與南陽路口，22日上午10時許發生一起車禍事故，在路邊擺攤賣綠豆粿的楊姓婦人，為了拿綠豆粿給對街在車上等的客人，過馬路途中竟遭從後方要左轉的貨車追撞，楊婦當場彈飛，頭部撞擊地面倒地，車禍事故造成楊頭部後腦勺有撕裂傷，現場民眾趕緊通報119到場救護，楊婦經送往南投醫院，因傷勢嚴重再轉往台中中國醫藥大學附設醫院急救，目前性命垂危。

據了解，楊婦倒地後口吐鮮血，任憑其女兒在旁呼喊，但楊婦都沒有回應。有目擊者表示，當時楊婦是要拿綠豆粿給對面在車上的客人，她是從斑馬線走過去，並且是綠燈起步，沒想到才過幾秒就聽到「碰」地一大聲，竟是遭貨車撞擊，而楊婦當場臥倒在地，周遭的民眾也都急忙的上前幫忙拿起雨傘遮陽，並通報119。

▲▼現場熱心民眾協助撐傘遮陽，楊婦經送往南投醫院急救後，因傷勢嚴重再轉往台中中國醫搶救。

▲▼現場熱心民眾協助撐傘遮陽，楊婦經送往南投醫院急救後，因傷勢嚴重再轉往台中中國醫搶救。

▲▼現場熱心民眾協助撐傘遮陽，楊婦經送往南投醫院急救後，因傷勢嚴重再轉往台中中國醫搶救。

據了解，肇事的林姓貨車司機（37歲）知道撞到人後，也趕緊下車查看協助，他說，當時綠燈起步，他要左彎往南陽路前進，但可能是被A柱擋到，車子往前時都沒有看到該婦人，是突然聽到碰撞聲才知道撞到人。而在對街等待綠豆粿的客人驚魂未定表示，因為當地不好停車，且之前也曾請楊婦如此幫忙拿綠豆粿，楊婦也都有遵守交通號誌、走斑馬線，沒想到卻發生這樣的事，將會到醫院關心楊婦傷勢。

經警方酒測，林男無酒精反應，而經南投醫院搶救後，楊婦狀況還是相當危急，處於命危狀態，目前已轉往台中中國醫急救，詳細車禍情形及相關肇責，還須警方進一步釐清調查。

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