花蓮鯉魚潭將有國際星級旅館　11月6日舉辦BOT招商說明會

▲▼花蓮鯉魚潭風景區興建國際星級文創生態旅館規劃參考方案。（圖／縱管處提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處11月1日公告「花蓮縣鯉魚潭觀光旅館新建營運移轉案」招商訊息，訂於11月6日（星期三）下午2時假交通部 觀光局旅遊服務中心1樓舉辦招商說明會，竭誠歡迎各界踴躍參加。

為利民間機構充分瞭解招商資訊，縱管處邀請潛在投資廠商參加招商說明會，就標的所處花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭區位，開發面積4145平方公尺（約 1254 坪），及依據「變更鯉魚潭風景特定區計畫」所劃設潭北商業區開發條件，考量觀光發展需求、最佳土地使用效益，並兼顧在地居民基本生存權益 ，引入低碳、綠網、深度體驗之遊憩機能，成為智慧綠色觀光示範點。

全案經縱管處委託專業機構鼎漢國際工程顧問股份有限公司以民間參與角度檢視及評估，基地環境具備開發為星級觀光旅館條件，並經關係部落池南部落會議同意興建。

縱管處郭振陵處長表示，近來國內各地區皆以發展觀光產業為新世紀願景，鯉魚潭地處花東縱谷國家風景區最北端，觀光資源與遊憩活動相當豐沛，近3年平均遊客量約135萬人次。

規劃招商目的以促進當地觀光遊憩品質、活絡在地觀光產業及觀光資 源永續發展為前提，將由民間機構投資興建營運四星級以上觀光 旅館，提供住宿、會議、餐飲、商店、旅遊資訊、自行車租賃等相關服務，並配合發展水域文化藝術展演等活動。期藉由引入民間經營的活力與彈性，帶動地區發展，共創政府、民間與社會三贏局面。

縱管處並表示公告招商時間為2019年11月1日至12月31日，歡迎各相關業界踴躍參與。若需進一步詳細資訊請至該處 全球資訊網站（https://www.erv-nsa.gov.tw）瀏覽招商資訊。

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