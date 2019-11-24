開到睡著！小貨車睏撞中央分隔島險翻覆　司機險漏尿：真的累了

▲小貨車疲勞駕駛撞上國道中央分隔島險些翻覆。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

玩命上路！國道一號五楊高架北上路段，11日凌晨2時許有名小貨車司機接近五股路段時，突然從中線道一路偏移到內側車道，撞上中央分隔島後整輛小貨車險些翻覆，讓後方目擊的駕駛嚇出一身冷汗，停等在路肩關心時，年輕的小貨車司機表示自己是疲勞駕駛，太累睡著才會發生意外。

當時一位Uber司機行經五楊高架北上路段，發現一輛小貨車疲勞駕駛，原本好端端開在中線車道，卻突然往內側車道偏移撞上護欄，小貨車差一點就要翻覆，讓Uber司機連按喇叭警示，為擔心駕駛受傷，司機見小貨車停在路肩後也下車關心，年約30歲的司機餘悸猶存，平復情緒後向他說「真的累了……」。

整起自撞案件國道警方並未接獲報案，不過這段驚悚的疲勞駕駛車禍，都被後方Uber行車紀錄器給拍了下來，網友看到後表示「好危險喔！ 好在人平安」、「高速公路停路肩風險很大，你還停他後面保護他」、「好恐怖」，好險這名貨車司機並未受傷。

而疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因的前幾名，根據統計，駕駛如果只睡4小時就開車，發生車禍機率將提升10倍。而根據法規，駕駛如果連續駕車超過8小時經查屬實，將處以1,200至2,400元的罰鍰，並禁止其駕駛；如應歸責於汽車所有人者，得吊扣其汽車駕照。

▼Uber司機停靠路肩關心小貨車駕駛狀況。（圖／記者陳豐德翻攝）

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