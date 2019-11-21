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螃蟹車「疑忘下交流道」橫跨4車道　遭撞旋轉180度…骨折吊照吃罰單

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記者陳豐德／新北報導

國道再現螃蟹車！一名張姓男子15日開車經過國道1號北向五股段，行駛在內側車道時，疑似突然發覺錯過北向五股交流道，竟從內側一路向右橫跨4個車道，在外側車道被一部小客車撞擊後，車身旋轉180度撞上匝道護欄才停下，不僅胸骨斷裂、全身擦挫傷，還得被吊扣駕照3個月，並吃上6千元以上、2萬4千元以下的罰單。

▲▼國道螃蟹車橫跨4車道想下交流道，遭撞上旋轉180度後撞上外側護欄。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲國道螃蟹車橫跨4車道想下交流道，遭撞上旋轉180度後撞上外側護欄。（圖／記者陳豐德翻攝）

國道沿線幾處交通流量較大，國道警方在出口匝道回堵嚴重的交流道出口鼻端處設置高解析度錄影系統，舉發用路人未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車等違規。

15日下午2時許國道員警監看後台影像，目睹一部銀色自小客車疑似錯過國1北向五股交流道，直接向右切由內線車道橫越4車道下交流道，其中一車道還是大車，並在外側車道與一部白色自小客車發生碰撞，立刻通報巡邏車到現場處理事故，並將傷者送醫。

▼後方謝女駕駛的轎車不及閃避撞上螃蟹車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國道螃蟹車橫跨4車道想下交流道，遭撞上旋轉180度後撞上外側護欄。（圖／記者陳豐德翻攝）

經進一步調查，57歲張姓男子當時駕駛銀色小客車，疑似錯過北向五股交流道，車身已經來到槽化線末端，直接從內線車道向右橫跨4個車道，過程中驚險閃過其他車輛，其中還有一台大車，最後在外側車道與謝女（49歲）駕駛的白色小客車發生碰撞，失控撞到五股匝道外側護欄，旋轉180度後逆向停於匝道外側車道，張男撞擊後送醫胸骨斷裂全身擦挫傷，兩車駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應。

警方直指張男這種硬是要下交流道，完全不顧其他用路人安全的駕車行為相當離譜，已違反道路交通管理處罰條例第43條第一項第一款：以其他危險方式駕車，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，另吊扣汽車牌照3個月，國道警方已依法開罰。

警方特別呼籲駕駛人如果錯過交流道，應至下個交流道，切勿有如螃蟹危險橫行在國道上，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

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▼螃蟹車停在匝道車頭嚴重毀損。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國道螃蟹車橫跨4車道想下交流道，遭撞上旋轉180度後撞上外側護欄。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼白色轎車車頭保險桿碰撞後凹陷。（圖／記者陳豐攝）

▲▼國道螃蟹車橫跨4車道想下交流道，遭撞上旋轉180度後撞上外側護欄。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國道螃蟹車橫跨4車道想下交流道，遭撞上旋轉180度後撞上外側護欄。（圖／記者陳豐德翻攝）

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