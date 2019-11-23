新住民擺脫喪夫之痛　兩女力爭上游不向命運低頭

▲▼ 新住民二代不畏出身卑微自立自強，姊妹倆互相扶持。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義家扶中心長期服務嘉義地區經濟弱勢兒童少年及其家庭，每年辦理多元化活動，提供弱勢家庭參與，今年將於12月8日於嘉義市鈺通大飯店，辦理暖冬感恩餐會暨自強家庭表揚，讓弱勢家庭能在寒冬中溫暖圍爐。

▲▼ 新住民單親不因喪夫而向命運低頭，反而攜手二女活出自我。（圖／讀者提供）

洪女士為越南籍新住民，父母早逝，由兄長撫養長大，從小幫忙農務並照顧兄長子女，在越南生活吃盡苦頭，本以為嫁來台灣可以就此翻身，沒想到好日子不長，丈夫於2009年因腳部細菌感染就此離世，只能帶著兩名年幼的女兒來嘉義開始單親寡母的生活。

為了養活二個女兒，洪女士找到了辛苦的溫室農務工作，每日清晨5點外出，至晚上8、9點下班，除草、整理、種植、採收、澆灌，大量的勞動讓瘦弱的洪女士負荷沈重，衣服因為流汗從乾到濕，積勞成疾下，她的神經受損。

洪女士為家庭的付出，女兒們看在眼裡，主動分擔家務，幫忙煮晚餐，總是噓寒問暖，而洪女士不識國字，大女兒貼心地上網找尋關於台灣的資料，就為了幫助母親適應台灣生活環境；自幼跟著洪女士過苦日子，大女兒立志脫貧，在家中除了是母親的好幫手，也是妹妹的好典範，教導妹妹學習操持家務及課業，姐妹們在學業表現突出，功課名列前茅，靠著自己的努力，一家三口各自在崗位上努力，堅毅向上的生活態度，榮獲今年該中心十名自強家庭之一。

家扶中心主任表示，經濟弱勢家庭中的家長，時常忙碌於工作之間，鮮少有機會好好坐下來與子女用餐，享受溫暖的親子時光及美味營養的料理，而子女也認真向學，期待可以領取獎助學金減輕父母的經濟負擔，今年該中心辦理冬暖餐會，擇定鈺通大飯店席開92桌，邀約1,000名的經濟弱勢家庭成員參與，讓家長暫時放下工作的辛勞，子女暫時放下課業的壓力，親子好好享受溫馨的用餐時光，邀請民眾加入支持行列，贊助活動經費，一同為弱勢家庭加油打氣，愛心專線:05-2812085。