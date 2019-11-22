9歲童照顧罹癌阿公獲「孝悌楷模」　來不及看他領獎…阿公已離世

▲屏東家扶中心選出5位孝悌楷模兒童。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

屏東高樹鄉9歲男孩「小城」出身自隔代教養家庭，父母因家暴而離婚，後來父親又因案入獄，使得小城和哥哥倆人生活必須託付給阿公照顧，不久後阿公又罹癌臥病在床，懂事的小城跟哥哥擔負起照顧阿公的責任，獲選為屏東家扶中心的孝悌楷模，然而遺憾的是，阿公已在本月中過世，來不及看到小城領獎。

小城的阿公罹患舌鳞狀上皮細胞癌、舌基部惡性腫瘤，曾動過氣切手術，僅能喝流質的營養補充品，身體相當瘦弱，阿公生病後，反而讓小城更加懂事，日常照顧的工作，都由小城和哥哥一起分工照料。

身高僅有130公分的小城，要照顧身高近170公分的阿公，從床上扶阿公下床、到幫阿公擦澡、和哥哥一起換床單，舉凡家事小城都能自己來，實在不容易，對於同年齡的孩童來說，小城的身上少了完整的童年，而多了一份照顧阿公的重擔，宛如子代父職的他一直有一個夢想，就是希望長大後可以考上警察，因為警察象徵著正義的一方，除了可以維護社會的正義和公平，還有一份穩定的薪水可以照顧家裡，讓家人過更好的生活。

▲南州鄉11歲的小恚，肩負起照顧阿公阿嬤的責任。（圖／屏東家扶中心提供）



同獲孝悌楷模的兒童還有4人，南州鄉11歲的小恚來自隔代教養家庭，阿公多年前意外摔傷，導致全身癱瘓，阿嬤患有糖尿病等慢性病，今年還因脊髓神經受壓迫開刀，阿嬤開刀住院期間，小恚細心照顧，僅記著護理師交代記錄著的喝水量與排尿量，即便向學校請假，小恚也在醫院善用時間看書，阿嬤出院之後，也主動打理家務、幫忙阿公復健，讓阿公、阿嬤感到非常欣慰。小恚說，「謝謝阿公阿嬤照顧我長大，現在換我來照顧他們」！

來自內埔鄉的12歲男孩阿翔由從事板模工作的媽媽獨自扶養，媽媽每天早出晚歸，阿翔比起同年齡的孩子更懂事，分擔家事並照顧小6歲的弟弟，準備早餐、陪弟弟上下學，甚至晚上主動到弟弟學校的課輔班擔任志工，指導低年級小朋友課業，即便弟弟無理取鬧，阿翔都能忍讓、包容，在弟弟眼中是個稱職的好哥哥；對母親而言，更是能替媽媽分擔解憂的好孩子。

▲農家女孩詩詩，幫忙務農孩指導妹妹功課。（圖／屏東家扶中心提供）



滿州鄉13歲的農家小女孩詩詩，從小面對父母雙雙驟逝，由外公外婆照顧長大，她總是主動幫忙農務，拔草、種菜、摘火龍果以及餵雞，還指導妹妹功課，對詩詩而言，外公外婆是生命中最大的依靠，而詩詩盼望自己能更加茁壯，成為外公外婆永遠的依靠。

▲能夠到外地讀書，看看外面的世界是阿洛的夢想。（圖／屏東家扶中心提供）



今年高一的阿洛來自恆春鎮隔代教養家庭的，父親因案入獄、母親改嫁，身為大哥的他自幼就和弟弟與阿公相依為命，並一肩扛起照顧阿公及教導弟弟的責任，想到外地念書是阿洛的夢想，一直希望可以看看外面的世界，但照顧阿公的責任，是阿洛擺在心中第一重要的事，阿洛說，「未來自己除了會努力做好課業的學習，也會持續照顧守護好我們的家，做好弟弟的榜樣」等待著爸爸早日回家，全家能夠團圓，這是他的最大心願。

屏東家扶中心長期關心弱勢孩童，服務在地家庭，今年從逾2200名受助孩童中，選出5名孝悌兒童楷模，將在12月1日萬丹鄉運動休閒公園舉辦的愛心園遊會中，給予向上進取的孩子一個公開的表揚及肯定。

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