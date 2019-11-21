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包裹送貨失敗！她點進「簡訊連結」查詢　手機秒被盜刷9千

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▲▼「包裹沒收到」簡訊連結查詢　4分遭盜刷6次損近9千。（圖／東森新聞）

▲包裹送貨失敗，她點「簡訊連結」查詢，手機秒被盜刷9千。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

詐騙集團手法層出不窮，真的讓民眾防不勝防！有詐騙集團寄送「簡訊」給台中市法制局長的家屬，指稱有一份包裹送貨失敗，必須點連結查詢包裹狀態。局長家屬沒有多想就按下連結，結果手機因此就連續刷了6筆1490元、總額9千多元的小額付款，嚇得立刻打電話報警。

越來越多人習慣使用網路購物，手指點一點下單後就等包裹寄來，不料就有詐騙集團在這動歪腦筋。台中市法制局長李善植的母親就收到一封簡訊，指稱有包裹出了問題沒有辦法送到，因此請她要點入一個「連結」以查詢包裹狀態，不料點進入後就讓手機被盜刷。

▲▼「包裹沒收到」簡訊連結查詢　4分遭盜刷6次損近9千。（圖／東森新聞）

▲詐騙集團盜用中華郵政名義，製作詐騙網站欺騙民眾。（圖／東森新聞）

李善植說，「家人就收到一封『包裹沒有收到』的簡訊，它上面有一個連結，說要查詢包裹狀態，點進去後就出現一個中華郵政網頁，家人想說應該是郵局寄發的包裹沒收到，就不疑有他直接輸入代碼」，但沒想到輸入手機號碼及驗證碼後，手機號碼就被盜用，短短4分鐘付了6筆共9千元的小額付款。

李善植認為，這種詐騙手法應該是結合個資外洩，詐騙集團先獲得受害者的個資資料後，傳送簡訊到受害者的手機，「你一點他直接輔以他竊取的個資，直接用你的名字進行買特定的東西、特定的消費，你就直接受害了。」

▲▼「包裹沒收到」簡訊連結查詢　4分遭盜刷6次損近9千。（圖／東森新聞）

▲中華郵政也在官網貼出公告，提醒民眾務必注意類似的詐騙手法。（圖／東森新聞）

中華郵政後來也在官網貼出公告，常有詐騙集團盜用中華郵政名義，製作類似官網的詐騙網頁以騙取民眾個資，提醒民眾切勿輸入手機號碼。

如果真的不幸被騙了，也切記要留好有訂單編號的簡訊，報警後也立刻向交易平台申請退款，同時打給所屬的電信公司關閉小額付款功能。現在網路詐騙猖獗，民眾只能多多提高警覺，來路不明的網址千萬別亂點。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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