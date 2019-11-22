哈密瓜表皮紋路像婚紗蕾絲邊　婚紗設計公司主管種出甜美哈密瓜

▲屏東縣鹽埔農友謝富賢，與太太黃淑芳兩人回到家鄉學種哈蜜瓜，光直銷就常賣到缺貨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔農友謝富賢原在婚紗設計、生產及外銷的貿易公司擔任主管，2年前離職，與太太黃淑芳兩人回到家鄉學種哈蜜瓜，與試驗單位合作，品種陸續更新，突破夏季障礙，外型優美，紋路細密，果肉甜美可口，光直銷就經常缺貨。

46歲謝富賢和黃淑芳在婚紗界工作了20幾年，以設計生產為主，主要銷往歐美國家，所以一年有一半時間都在國外跑，因健康因素，又長期工作壓力下萌生退意，老家住苗栗的謝富賢覺得屏東是務農的一個好環境，2年前選擇回到太太的老家鹽埔購地務農。

他說，在國外會吃到哈密瓜，所以務農的第一個想法就是種哈密瓜，另一個原因是哈密瓜表皮紋路像婚紗的蕾絲邊，因此對哈密瓜特別情有獨鍾。由於沒有務農的經驗，經親戚協助，從市面上較受歡迎的品種先試種，成功後再擴大面積。

現在有8棟的網室，不同時間種植，一年大約分四批，幾乎全年都可吃到哈密瓜，且克服夏季障礙，引進以色列最新進自動滴溉系統，定時定量保持土壤適合濕度，施用光合菌增加植株活力，瓜實特別甜美，濃濃香氣四溢。

他表示，一蔓留一果，每顆哈密瓜紋路細密，光外觀就讓人心動，當藝術品欣賞有美感，以安全管理方式，準備申請產銷履歷。

謝富賢兩夫妻放下大公司主管的職位，從燦爛的職場回歸到平凡家庭生活，隱身在鄉村種瓜，取名為「湘柔媽咪溫室農場」，收入雖無法與上班時比較，但和家人更長相聚時間，身體更健康，領會生活的意義。