藏有滿滿珍貴回憶照片手機遺失　著急求助…內埔警土法練鋼找回

▲屏東縣內埔警方協助潘姓女高職生找回手機，讓她滿滿感動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉潘姓高職生，搭乘遊覽車進行校戶外教學，返校才發現手機遺失，由於手機內有許多珍貴實習照片，相當著急，卻不知搭乘那輛搭乘遊覽車，求助內埔警方，警方逐一打連絡遊覽車司機，終於找到，並到停放地點替她取回手機，讓她滿滿滿感動。

內埔警分局瑪家分駐所日前接獲內埔農工潘姓學生求助，指因配合學校實習課程，需搭乘客運至其他上課地點，結果返回學校後才發現手機不慎遺失，心裡著急。

警員李俊明受理後，立即聯繫客運公司，惟該時段有多輛客運載送學生前往實習地點，且潘生也記不得搭乘的客運車號，李員只能土法煉鋼一輛一輛通知司機，而最後有司機表示有發現一支手機，再向潘女確認手機型號與外觀後，更能確定該手機就是潘女手機，目前停放在泰武鄉公所。

由於潘女當時處於上課時段，無法前往領回，李員便直接前往該公所，向司機取回手機，並俟潘女放學後，在水門客運總站前將手機還給潘女。見到自己的愛機，潘女頻頻開心向在場客運公司人員及警方道謝，也表示以後搭乘客運會注意自身財物，避免遺落車上。



內埔警分局長蔡耀順肯定李員秉持同理心協助少女找回手機，讓民眾感受警方服務的細心及熱忱，值得同仁學習，也呼籲民眾外出搭乘大眾交通運輸工具時，應隨時注意身邊財物，尤其下車時更要再三確認是否有遺落物品，避免因遺失壞了遊興。