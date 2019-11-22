鳳凰北上大轉彎　4縣市「豪雨彈」再灌！吳德榮：下周恐生第6颱最高紀錄

記者許力方／綜合報導

陰雨不停，中央氣象局升級警報，持續針對北北基宜4縣市發布「豪雨特報」，隨著第27號輕度颱風「鳳凰」（FUNG-WONG）沿著東部海面北上，外圍環流影響，22日東北部、基隆北海岸降雨明顯，將有局部大雨或豪雨發生，因颱風路徑往東修正，發布海警機率已大幅下降。

氣象局預報中心前主任吳德榮在《三立準氣象》預報，鳳凰颱風目前位在台灣東南方海面上，預測將會在台灣東邊北轉，從石垣島附近離開，距離較遠，對台灣陸地影響不大，但迎風面下雨明顯，因持續時間久，累積達到「大雨」等級雨量，主要降雨集中大台北、東北部地區，至於11月是否有第6個颱風生成？27、28日（下周三、四）菲律賓東方還有熱帶擾動活動跡象，歷史紀錄上，11月6颱是最高紀錄，今年有機會平紀錄。

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氣象局觀測，鳳凰颱風21日晚間8時位在鵝鑾鼻東南東方390公里海面上，以時速14公里速度，向北轉彎，7級暴風半徑達120公里，預估未來將沿著台灣東部海面北上，發布海警機率已大幅下降。入夜到22日，隨著颱風移動，桃園以北及東半部有短暫降雨，其中以東北部、基隆北海岸降雨較明顯，有局部大雨或豪雨發生。

溫度方面，夜間清晨仍偏涼，多數地區低溫為20度左右，白天桃園以北及宜蘭高溫約23至25度，其他地區可以來到26至30度，中南部日夜溫差大。

氣象局預報，23日開始氣溫持續回升，全台清晨舒適至稍涼，白天稍溫暖；隨著颱風遠離、水氣稍減，北部及東半部雲多偶有小雨，中南地區又恢復多雲到晴的天氣。不過25日（下周一）起東北季風增強，27日（下周三）最冷，中部以北及東北部低溫下探18度，沿海空曠地區可能更低一點。