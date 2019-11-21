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高雄「鐮刀死神」隨機亂砍　他辯服藥求減刑…法官搬「藥效」打臉

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▲孫姓男子因為心情不佳變成鐮刀死神砍人，法官搬藥效打臉，判刑9年半 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

▲孫姓男子因為心情不佳變成「鐮刀死神」砍人，法官搬藥效打臉，判刑9年半 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

屏東一名孫姓男子只是因為心情不好，於是騎車到高雄市前鎮區行兇，手持鐮刀的他連續砍殺2名路人，其中一名婦人手的韌帶都快砍斷，差點送了命。而孫姓男子跟法官表示自己行兇前有吃藥跟喝酒，所以造成精神狀態不佳，不過法官調閱相關病例打臉男子「你吃的藥只會想睡覺」，於是判刑9年6個月。

孫姓男子在今年2月17日下午，因為情緒不好，所以帶著一把紅色跟綠色柄的鐮刀，騎機車來到高雄市前鎮區，一看到李姓婦人就站在街口，拿著鐮刀對李姓婦人亂砍，造成背部與手部多處刀傷，手部韌帶都快被砍斷，李姓婦人滿身血逃到路邊的住宅趕緊按鈴求救，孫姓男子才逃跑。

但沒想到就在這起案件之後4分鐘，孫姓男子又用同樣手法砍殺一名胡姓男子，胡姓男子雖然背部受傷，但仍然推倒孫姓男子機車，路人見狀之後趕緊來幫忙抓人，孫姓嫌犯當場被逮。

▲孫姓男子因為心情不佳變成鐮刀死神砍人，法官搬藥效打臉，判刑9年半 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

▲孫姓男子因為心情不佳變成「鐮刀死神」砍人，法官搬藥效打臉，判刑9年半 。（示意圖／記者吳奕靖攝）

孫姓男子在法庭上表示自己在行兇之前有服用藥物以及喝酒，所以並不清楚自己做了什麼，應該可以獲得減刑，但是法官審理男子的相關病例後認為，當時孫姓男子在行兇的時候，不但預備鎌刀犯案，甚至在攻擊被害人當下，用布將鐮刀跟手捆起來，砍完後就拆掉，同時用布來擦拭鐮刀，而且都選落單無援的被害人，砍殺的位置都在背部，顯見「被告並非神智不清、意識不明之下莽撞行事」。

雖然孫姓男子強調自己有服用FM2藥物，不過法官認為FM2這款安眠藥的藥物效果，副作用是嗜睡，所以吃了藥應該是想睡，無法認定因此會影響精神狀態，就算犯案時當場被查到身上還有三分之一的剩餘米酒，有喝酒也跟藥物之間無法交互作用。

所以法官認為孫姓男子殺人未遂罪名成立，同時也是累犯。因此判決孫姓男子有期徒刑8年，另外傷害罪是2年，合併執行有期徒刑9年6個月，沒收他的鐮刀，全案還可再上訴。

▲▼高雄地院,高雄地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）

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