簽訂《CEPA》修訂協議　港商界盼解反送中經濟衝擊

▲香港銅鑼灣。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸商務部副部長王炳南21日與香港特區政府財政司司長陳茂波共同簽署《〈CEPA〉服務貿易協議》的修訂協議。對此，香港商界樂見其成，認為新協議進一步降低香港企業和專業人士進入內地市場的門檻，為應對當前內憂外患的經濟困局提供多元化業務發展空間，也能為香港經濟開拓新增長點。

《新華社》報導，香港中華總商會會長蔡冠深指出，新協議豐富兩地在現有CEPA框架下的服務業互動交流，進一步便利香港服務提供者在內地開展業務，香港專業人士也更容易在內地取得執業資格，既方便更多優質的香港服務提供到內地市場，也為深化內地服務業對外開放水準提供重要動力。

蔡冠深表示，全球經濟不明朗因素和當前香港社會局勢，為香港經濟、營商和投資環境帶來負面影響，期望社會各界團結同心，止暴制亂，讓香港社會盡快恢復穩定，聚焦經濟民生發展。

香港總商會主席夏雅朗則認為，新協議將降低內地市場的准入門檻，為本港更多服務業界和專才開拓業務範疇，尤其是擴大內地強制性產品認證領域，讓香港企業可為內地的消費品市場提供優質的檢測服務。

夏雅朗指出，協議提出的新措施可為香港的服務專才創造更多機遇。事實上，受示威活動和貿易戰影響，不少企業業務均有所放緩，這些新商機對他們非常有幫助。

香港工業總會主席葉中賢表示，新協議就建築和相關工程增加開放措施，包括享有國民待遇，並讓更多專業人士可在內地執業，相信有助香港企業更直接參與內地工程項目，「新協議不但有助香港企業打入內地市場，也吸引海外企業以香港作為跳板，對穩固其國際經貿中心和內地市場最佳門戶的地位尤其重要。」

香港中小型企業總商會會長巢國明提到，過去數年中國大陸服務業佔經濟的比重不斷提高，對優質服務的需求也快速增長，而香港專業服務業既瞭解內地企業需要，也能提供出色的服務，新協議有助提高內地企業競爭力。