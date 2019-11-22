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台大、師大、台科大總動員　挪200床位給港生、國際生

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▲▼香港31日遊行,反送中。（圖／路透）

▲香港反送中行動延燒至校園。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中抗爭延燒校園，台灣大學接獲許多港生探詢有意來台學習，但因人數眾多，傳出宿舍不足問題。台灣大學副校長周家蓓今（22日）指出，經校內老師協調，以及台灣師範大學、台灣科技大學協助，目前已挪出200多床位，希望能協助在港學生來台住宿問題。

根據台大今日統計資料指出，目前已收到612名在港學生申請到台大當訪問生，其中有299人是本國籍，香港本地學生有183人，大陸籍學生有74人；另外還有其他國家的學生，包括北美、歐洲、澳洲、以及亞洲等地。

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周家蓓表示，因申請人數眾多，因此台大將不提供住宿給從香港回台的台灣學生，但將盡可能協助香港及外籍學生，台大也因此在昨日發信給校內師生，詢問是否願意提供家中空房，一天的時間已有30多名教授回覆願意一同協助外籍生住宿問題，「全部的師生都動起來了」；另外台大也尋求台師大及台科大協助，目前兩校均願意一同分擔住宿問題。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲根據台大統計，目前已收到612名在港學生申請到台大當訪問生，其中有299人是本國籍，香港本地學生有183人，大陸籍學生有74人。（圖／ETtoday資料照）

另外，針對外界擔心接受較多香港學生短期訪問恐會影響課程與教學，台大也表示，台大一年接待的境外學生達數千人，目前申請來台短期訪問的香港學生數量應不會影響到現有開課情形與優質教學。

針對港生來台的宿舍床位及課程教學議題，教育部今也指出，目前已與受理港生申請來台短期交換人數最多的台大開會討論，台大將與台師大、台科大一同解決問題，目前住宿安排應為無虞。

▲▼ 台大副校長周家蓓 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣大學副校長周家蓓。（圖／ETtoday資料照）

至於香港學生來台訪問人數，教育部說明，因多數仍在申請程序中，學校也在受理審查期間，尚未正式入學。各大學之確定人數須待學生確定來台訪問後，再匯報教育部，以免在學校作業期間干擾學校行政。

教育部最後也重申，台灣秉持開放、民主及接納的立場，一向歡迎各國學生來台訪問、交換或修讀學位，此一態度不會改變。國內多所大學基於與香港大學締結之姊妹校及合作協議，因應目前香港情勢表達願大力協助港生來台學習銜接，教育部至表感佩。教育部會繼續協助各大學在符合總量標準所定生師比及師資質量的規範下，接受國外學生來台學術交流、訪問、交換或修讀學位，同時教育部也會持續投入充足資源，以提供所有學生優質學習環境。

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