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「一到選舉就抹黑」　韓國瑜訪基層嘆...民進黨已失去價值

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▲▼韓國瑜出席台中工業區座談會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜出席台中工業區座談會。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者徐政璿／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日下午參加台中庶民輔選後援會成立大會，受到基層鄉親的熱情支持。韓國瑜感嘆，民進黨應該告訴人民，過去做得不好，未來會改進，但民進黨卻直接用抹黑的，搞政治泡麵，把對手打趴到地上，民進黨已經失去價值了。

韓國瑜表示，從大家眼神可以看得出來，都希望未來能改變，他一步一步走來，全台灣只能用一個字「悶」來形容，社會氣氛好悶。從光明面來看，台灣人勤勞、認真、重視教育、與人為善，應該走得非常好，但現在各行業都「擔心現在，害怕未來」。

韓國瑜指出，台灣一定要改變，三年半給民進黨這麼好的機會，卻拿不出辦法，一籌莫展。民進黨政府說台商回流7千億，經濟部次長卻回覆是零；民進黨政府說觀光客增加，但連轉機踏進來一步也算，他呼籲民進黨政府不要再欺騙了。

韓國瑜指出，民進黨應該告訴人民，過去做得不好，未來會改進，但民進黨卻直接用抹黑的，搞政治泡麵，把對手打趴到地上，如果連任了，「然後呢？繼續欺騙？」

「不好政黨就下來做在野黨！」韓國瑜呼籲，過去國民黨遠離民眾需要，無法體恤民眾的聲音，若能重新執政，他與黨籍立委們一定會用謙虛的心情，苦民所苦，深刻感受台灣人民的需要。

隨後，韓國瑜偕同國民黨立委候選人李中、顏寬恆、沈智慧、前台中市議長林仁德以及多位黨籍市議員、里長等，一同前往台中市東區樂成宮上香祈福。韓國瑜首先感謝台中鄉親們的熱情歡迎與支持。

韓國瑜表示，台灣給民進黨「完全執政、完全負責」的機會，但卻讓台灣人民「完全失望」，他呼籲大家一起共同翻轉台灣，明年1月11日大選支持韓國瑜與國民黨提名立委候選人，他們一定會全力以赴，做牛做馬，實現「台灣安全，人民有錢」的目標。

▲▼韓國瑜出席婦女後援會成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

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