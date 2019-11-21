快訊／台南永康工廠堆高機側翻！1死1重傷

記者林悅／台南報導

台南永康正南三路一處工廠，11月21日中午傳出工安意外，疑因堆高機操作不慎側翻，壓傷工作人員，台南市消防局派員前往搶救，初步發現1人無生命跡象，1人受重傷，馬上以救護車，將2人送永康奇美醫院急救，院方全力搶救下，該印尼籍外勞仍傷重不治身亡。

▲台南永康正三路傳出工安意外，疑因堆高機操作不慎側翻壓傷工人，造成1死1重傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於21日中午12時37分許據報，永康區正南三路一處工廠有人受傷需救護，大橋、復興消防分隊馬上出動消防車及救護車前往搶救，救護人員到場，發現疑因堆高機操作不慎側翻，造成2名工人被壓傷，其中1人無生命跡象，馬上以救護車將2人送往永康奇美醫院急救。

據了解，該工廠為塑膠工廠，受傷2名工人送醫前無生命跡象的是32歲印尼籍外勞（患者現場OHCA，骨盆下腹、左大腿股骨、右踝、左手腕開放性骨折，四肢多處骨折），經醫院全力搶救，仍傷重不治身亡；受傷嚴重的40歲台籍劉姓男子（意識清醒，右足開放性骨折合併神經血管肌腱受損，安排住院手術治療）。

▲台南市永康分局警方據報會同市府勞工局到場調查蒐證。（圖／記者林悅攝）

台南市警永康分局案發後馬上派員到現場勘查蒐證，並通報台南市政府勞工局到場會同調查，目前確實肇事原因及相關責任由永康分局警方會同台南市勞工局人員深入調查處理中。

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