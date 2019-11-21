2019縣市幸福指數大調查　台南全國4強大幅進步8名

▲2019縣市幸福指數大調查，台南擠身全國4強，為南台灣唯一入選縣市，市長黃偉哲（左二）親自出席領獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

經濟日報與台灣人壽主辦的「幸福台灣-2019縣市幸福指數大調查」，11月21日公布結果，台南市獲得「最佳進步獎」，由去年中段班的第12名，大幅進步8名，奪下全國第4名，擠身前段班，也是南部地區唯一列名的縣市。

台南市長黃偉哲親自領獎，黃偉哲說非常高興能夠代表所有市民來接受幸福力大調查的全國排名第4、六都排名第3的一個獎項，他想這除了對市府團隊的肯定之外，也是對台南的一個肯定，尤其台南市是前幾名城市裡面，唯一來自南台灣的，也是唯一來自第一任當市長的，更覺得這部分是很大榮耀，但是也很大的壓力，台南市政府將來會持續更加努力，也希望市府團隊更加鞭策自己，能夠讓我們的市民感到更幸福，也讓民眾的客觀指標，許多建設能夠得到一一的落實，這點是他對自己以及對所有市府團隊共同的勉勵。

黃偉哲進一步提到，這次獲獎的縣市首長都是連任，只有他是第一任，尤其他去年當選的得票率只有38％，是全台灣當選得票率最低的縣市首長，因此要進步的地方相當多。台南是全台灣發展最早的都市，再過5年就要迎接建城400年，未來還有很多艱辛的挑戰要面對，台南市政府也會向排名前段班、政績非常好的幾位首長看齊，帶給台南市民更好、更幸福的環境。



今年是經濟日報連續第8年舉辦縣市幸福指數大調查，今年主觀幸福感調查在9月20日至10月22日期間進行，以電話訪問逾20歲的民眾，在全國22縣市完成16843個有效樣本，是全台同性質調查中，樣本規模最大、最深入地方、涵蓋面最廣的，具指標意義；尤其去年九合一選舉後，不少縣市首長新上任，本次調查可說是對各縣市執政團隊這一年來的施政成績單總體檢。

今年幸福指數調查的另一個特色是，縣市幸福指數的變化速度加快，像是去年排名第12的台南市，今年一舉成為第4名，排名向前進步8名。排名變化凸顯民心思變，執政者必須更縝密的觀察民心所向。

經濟日報分析指出，由於六都與非六都資源有落差，若將六都特別拿出來觀察，今年排名最好的是台北市、其次是桃園市、再來是台南市，3縣市都拿下2012年首次調查以來最好的表現，名次也都較去年明顯提升。

經濟日報做縣市幸福大調查的同時，也以民調方式瞭解民眾對「地方政府施政」 的滿意度，六都中以桃園市表現最好，滿意度達77.0％，台南市則以66.8％排名第3。

2019縣市幸福指數大調查前5名：第1名：台北市，幸福指數70.45；第2名：新竹市，幸福指數70.43；第3名：桃園市，幸福指數63.69；第4名：台南市，幸福指數63.51；第5名：新竹縣，幸福指數62.54。



2019地方政府施政滿意度六都排名：第1名：桃園市，滿意度77.0％；第2名：新北市，滿意度75.1％；第3名：台南市，滿意度66.8％；第4名：台北市，滿意度55.8％；第5名：台中市，滿意度55.5％；第6名：高雄市，滿意度47.1％

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