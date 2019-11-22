警攔查違規騎士...驚見乘客抱著滿頭血的3歲女童！用衛生紙壓傷口仍不斷滲血

記者陳雕文／新北報導

萬分緊急！新北市土城警方日前晚間巡邏時，於中央路與中華路口發現一台機車騎士及乘客皆未戴安全帽，上前攔查發現乘客抱著一個頭破血流的3歲女童，用衛生紙壓著傷口卻怎麼也止不住血，警方見狀立刻鳴笛開道，讓其2分鐘內抵達亞東醫院就診，待女童進入急診室，騎士緩緩道出女童受傷的原因。

▲警方攔查騎乘機車卻未戴安全帽的兩人，驚見後座乘客抱著頭部受傷、血流不止的女童。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，案發當時與妻子在家，發現3歲孫女不慎在浴室滑倒，頭著地後嚎啕大哭，還流出涔涔鮮血把他們嚇壞了，當下認為等救護車來就太慢了，乾脆自行送醫，急著出門而忘記戴安全帽…

▲警方立即開道，協助夫妻在短時間內到達亞東醫院。（圖／記者陳雕文翻攝）

幸好途中遇到廣福派出所副所長陳奕丞攔查，他霸氣開道，縮短女童就醫時間！經院方檢查後表示，僅須縫針並無大礙，才讓夫妻倆鬆一口氣，並感激警方第一時間即熱心協助。據基層員警表示，副所長陳奕丞做事積極且為人和善，為民服務總是義不容辭，是大家眼中的好長官！

不再眷戀青春，因為我持續擁有



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▼女方趕緊下車把孫女抱進急診室。（圖／記者陳雕文翻攝）