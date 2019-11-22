尼龍繩變出「手提杯套」！　老夫妻現場示範10秒完成　網驚呼超環保：求教學

▲2條尼龍繩就能做出手提杯套。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

自從店家不免費提供塑膠袋後，不少人會選擇購買環保手提杯套來使用。高雄一名女網友今天早上買飲料時，發現杯子上被套了2條紅繩，剛好就變成一個牢固的手提杯套，仔細一看，這是小吃店用來將袋子封口的尼龍繩，而且還是由眼前這對阿公阿嬤親手製作，實在是創意又環保。

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▲市面上販售的手提杯套。（示意圖／記者黃可昀攝）



原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，這家飲料店附近有一間金紙店，通常金紙都會使用這種粉紅尼龍繩來綑綁，所以開飲料店的老夫妻就跟金紙店要用剩的紅繩，帶回來加工自製成手提杯套，10秒就能製作完成，而且還能依照杯子大小自行調整。

原PO一拿到飲料就忍不住驚呼，對於這對老夫妻的小巧思讚嘆不已，對方還得意地說「妳不知道是第幾個人說這樣好酷喔，都算不清楚了！」甚至現場示範該如何用2條紅繩做杯套，不只低成本而且還能廢物利用。

照片曝光後，網友也驚訝地說，「這個厲害了」、「高手高手高高手」、「 我們附近的紅茶冰也是這麼做的，我第一次看到也是驚呼」、「厲害！很環保，又能重複實用」、「這個讚欸求教學」、「還是老人家聰明」、「你不知道老一輩的都會用一條尼龍繩綁12瓶玻璃醬油膏￼嗎？」

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