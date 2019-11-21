海巡署將籌建空中機隊？　與國軍業務重疊署鄭重澄清：僅行政評估

▲海巡署日前啟動南援專案機制後送重病海巡員、但建置機隊資訊也引發外界討論。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前我國疆域極南點南沙太平島巡護七號一名海巡隊員身體不適後送南沙醫院，經駐島醫師會診確認是心臟衰竭重症，必須立刻送醫，海巡署會同國防部啟動「南援專案」透過國搜中心派遣空軍C-130運輸機將重病人員後送國軍高雄總醫院治療，成功挽救海巡駐太平島隊員一條寶貴生命。

日前也有媒體指出，海巡署將籌建空中機隊以增加海巡平實護漁救災的空中量能，對此海巡署鄭重澄清，表台灣公務航空器政策採取「空中一元化」概念，目前統一由內政部空勤總隊統籌空中勤務作業。

雖然經立法委員在本屆會期審議中，要求海巡署於3個月內提出「籌建空中能量以強化海巡任務之可行性與必要性評估」書面報告，海巡署雖然順應委員要求以「解除空中一元化政策」為前提進行評估。

雖然海巡署於今年11月5日召開會議討論，但海巡署強調作業僅屬於初步構想階段，包含建置機隊、購買巡弋偵蒐機種、機隊人員編訓養成、飛航基地用地規劃都僅在評估階段，內部作業人員正在調查研議，並依行政程序做出書面報告。

海巡署也藉此駁斥特定媒體的報導並非屬實，目前海巡離島、南疆海域的空中救災探勘，醫療後送勤務都仍由國軍、內政部空勤總隊統籌，海巡署建置「專門空中機隊」構想僅在內部評估，也希望外界勿作過多揣測。

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