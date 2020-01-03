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海巡首艘「千噸級巡防艦」開工　搭配中科院鎮海武器系統

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▲ 海巡署「1000噸級巡防艦建造案」在基隆正式開工 。（圖／翻攝自海巡署官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

根據國艦國造政策，海岸巡防署自2018年至2027年，計畫要新造141艘新艦。其中，由中信造船建造的雙船體600噸巡防艦已經完成，預計2020年3月下水進行測試。為了加速計畫進展，海巡署「1000噸級巡防艦建造案」也在2019年的最後一天舉行開工祈福儀式。

海巡署艦隊分署於12月31日在台船公司基隆廠進行「1000噸級巡防艦建造案」第1艘巡防艦開工祈福儀式，預祝建案順利圓滿完成，整個儀式由海巡署副署長許績陵及台灣國際造船股份有限公司副總經理魏正賜主持。

艦隊分署提到，「1000噸級巡防艦建造案」在2019年5月3日完成決標作業，本案是以最有利標方式辦理採購，由內、外部委員進行評選，參考船廠實績與機關需求，選定由台船公司負責承接本案。」

艦隊分署說明，這次規劃建造 1000噸級巡防艦計6艘，總經費達62億4,000萬元，此案開工代表「籌建海巡艦艇發展計畫」所有大型巡防艦已全數開始建造，預計未來10年內將完成4000噸級巡防艦4艘、1000噸級巡防艦6艘、600噸級巡防艦12艘、100噸級巡防艇17艘、35噸級巡防艇52艘及多功能艇50艘，各型艦艇共計141艘，提升我國海域執法與護漁能量。

▲ 海巡署「1000噸級巡防艦」示意圖。（圖／翻攝自海巡署官網）

艦隊分署表示，本日開工的1000噸級巡防艦船身相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，同時配備射程達120米的高壓水砲，將優先配置澎湖海巡隊，在東北季風期間海象惡劣之澎湖海域執行護漁及查緝走私偷渡等勤務，有效打擊越界作業之大陸漁船；另1000噸級巡防艦搭載中科院開發的鎮海武器系統，彈種可搭配使用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能。

艦隊分署也補充，今後將會逐步厚植海上巡防能量，穩健推動國艦國造政策，有效捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。

據悉，鎮海武器系統系統於2019年5月4日的海安演習中首度曝光，具備遙控與集火射擊模式，搭配熱顯像系統，可全天候擔任艦艇警戒任務，降低人員臨戰風險，節省人力操作。在艦艇近岸防禦任務上，可對射距內目標具備威嚇與攻擊之能力，鎮海火箭彈射程達到10公里。
 

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