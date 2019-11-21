盼「下周感恩節前」面對面對談　傳劉鶴邀請美貿易代表赴北京

▲中國國務院副總理劉鶴日前訪問華府，美國貿易代表萊特海澤和財政部長梅努欽見面。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美媒引述消息人士指出，中國國務院副總理、首席貿易代表劉鶴已經邀請美方貿易代表前往北京，期盼能在感恩節前進行新一輪面對面貿易會談。目前，美中雙方均致力於先達成部分協議，緩解美中這全球兩大經濟體之間的緊張關係。

《華爾街日報》（WSJ）報導，熟悉內情的人士透露，劉鶴上周在一次電話會議中向美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）發出上述邀請。

知情人士說，美方貿易代表表明有意赴會，但前提是中國先明確表示出對智慧財產權的保護，以及對強迫技術轉讓和農業採購方面作出承諾，否則他們不會再長途跋涉到太平洋彼岸。

中國商務部發言人高峰21日表示，中美雙方始終保持密切聯繫，中方希望能在下周四感恩節前在美國舉行面對面協商，但美方尚未答應具體會晤時程。

美中雙方官員今年稍早曾輪流到彼此首都協商，原本已幾乎無成協議，卻在5月初宣告破局，原因是中方大幅度調整草案內容。報導指出，目前美中雙方均試著縮減協議規模，包括中方可能的部分讓步，換取先撤銷部分關稅。

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