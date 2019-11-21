　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州男保母性侵4歲童還拍影片　「假好心」廣告宣傳騙雇用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼霸凌,兒童,男孩,小孩,欺負,孤單,哭泣,顯圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲特拉維斯承認受害兒童至少5位。（圖／翻攝自Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

來自美國南加州的特拉維斯.艾爾科寧（Travis Elconin）在2016年8月至2018年11月之間，藉著從事保母工作的機會，性侵兒童並拍攝色情影片，這些受害的兒童平均年齡落在8到9歲，最小的只有4歲。法官在18日判處30年刑期，服刑完畢後終身還必須受到獄後監督（Supervised Release）。

特拉維斯在網路上投放廣告，以「我知道身為父母，孩子的安全是第一順位，這也是我最重視的事」這句話，來吸引包括朋友在內的許多家庭僱用他，順利受聘後以保母的身分藉機性侵這些兒童，使用手機拍攝色情照片、影片，再透過網路和從事相同行為的人交換照片、影片。

德國執法部門在2018年發現，特拉維斯與當地兒童性虐待者在網路上頻繁來往，透過暗網與加密通訊軟體傳送超過1萬條訊息，當中包含大量兒童遭受性虐待的圖片，於是立刻聯絡FBI告知這件事並協助調查，案件才曝了光。

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲為了遏止網路散布兒童色情片，美國聯邦調查局(FBI)進行「百夫長強化專案」行動，監控全球散布兒童色情影片情況。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

特拉維斯的律師喬納森·林恩（Jonathan Lynn）表示，在1月份被捕後，特拉維斯在初期就認罪並承認自己有問題，並要求法院在服刑期間能協助治療。

備註：
獄後監督是一種服刑後監督的矯正體制，在被告服刑完畢回歸社會後，仍然以各種條件限制行為，目的是為了阻止再次發生犯罪行為、維護公共安全以及使犯罪人改過向善。

ET快訊
苗栗工人遭電動門夾死「口鼻流血」　同事下班目睹嚇壞
賓士女翻車撞死騎士　500萬和解金付不出…上訴殺價哭：對不起
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

盼「下周感恩節前」面對面對談　傳劉鶴邀請美貿易代表赴北京

被控性侵10女 蘇格蘭前首席部長薩蒙德遭起訴14項罪名

加州男保母性侵4歲童還拍影片　「假好心」廣告宣傳騙雇用

緬甸被控滅族羅興亞人　翁山蘇姬率團赴海牙國際法庭抗辯

美國黑貓愛旅行！走失5年後 在2000公里外找到

惡警誣陷害坐冤獄23年　監獄律師獲賠700萬美金：補不回我經歷的一切

全球首款「男性注射式避孕藥」！號稱無副作用、藥效長達13年

網路詐欺犯入獄繼續騙「跨多國海撈3000萬」！　坐牢竟能買豪宅、爽上網

不爽輸三星！川普考慮豁免蘋果進口關稅　直呼：這不公平

日韓軍情協定明到期　南韓外長放話：日本態度不改就如期終止！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

盼「下周感恩節前」面對面對談　傳劉鶴邀請美貿易代表赴北京

被控性侵10女 蘇格蘭前首席部長薩蒙德遭起訴14項罪名

加州男保母性侵4歲童還拍影片　「假好心」廣告宣傳騙雇用

緬甸被控滅族羅興亞人　翁山蘇姬率團赴海牙國際法庭抗辯

美國黑貓愛旅行！走失5年後 在2000公里外找到

惡警誣陷害坐冤獄23年　監獄律師獲賠700萬美金：補不回我經歷的一切

全球首款「男性注射式避孕藥」！號稱無副作用、藥效長達13年

網路詐欺犯入獄繼續騙「跨多國海撈3000萬」！　坐牢竟能買豪宅、爽上網

不爽輸三星！川普考慮豁免蘋果進口關稅　直呼：這不公平

日韓軍情協定明到期　南韓外長放話：日本態度不改就如期終止！

鄭文傑稱遭「上銬矇眼」！官媒曝光影片打臉　耿爽：他對違法行為供認不諱

遭段宜康質疑　韓國瑜回嗆：連根都忘！人樣講出野獸的話

藥妝店碰上厭世店員！跳針吼「沒有會員不能買」　他傻眼：最後一天上班嗎

貿易戰達初步協議　大摩：第二、第三階段遙不可期

臉書轉傳「陳菊貪污500億」　調查局證實：假訊息源自鳳凰新聞社網站

虎斑化身「躲貓貓大師」！　3喵盯天花板：要下來沒？

高層下令派員參加館長戰技培訓班？　國防部駁斥：非事實

用對洗頭手勢可減少掉髮？3個你該知道的髮絲清潔秘密

郭碧婷爸洗版狂秀好廚藝…粉絲「想一起吃」！　他「無情回應」網：太搞笑了

傳身家10億「全球都有買房」　張信哲闢謠：只有4間啦！

豹紋熱褲妹辣露「葫蘆腰」　排隊洗車轉正面！網友暴動了

國際熱門新聞

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

保險公司刁難要證明　家屬抬遺體

新娘「超垂八字奶」竟偷跑見客

鄰家女孩回眸照比珍奶甜！網暴動：我可以

在美失蹤3個月　賴致愷遺體火化

台客遊奧地利戴口罩被罰款？駐奧代表處突po法條

史上首款男性避孕藥　藥效長13年

近百年「原宿車站」要拆了！拆除時間曝光

港人訴港警濫暴　請願破55萬連署

快訊／兩院版《香港人權與民主法案》通過

北科大赴美失蹤留學生找到了

撤銷林鄭一家英國籍　連署破25萬

日本遊客對台灣第一印象「又髒又臭」

更多熱門

相關新聞

不爽輸三星　川普考慮豁免蘋果關稅

不爽輸三星　川普考慮豁免蘋果關稅

美國總統川普（Donald Trump）20日與蘋果（Apple Inc）執行長庫克（Tim Cook）一起參觀蘋果位於德州的組裝工廠。川普在會後表示，他正在考慮是否要豁免蘋果在中國生產的產品關稅，因為蘋果主要的競爭對手三星（Samsung），其母國南韓和美國簽有貿易協議，所以沒有受到貿易戰影響，「我們必須把蘋果拉到和三星一樣的基礎上。」

疝氣男神明前外帶少女　關鍵2字讓他栽了

疝氣男神明前外帶少女　關鍵2字讓他栽了

5歲女刷牙跌倒　喉嚨出現血洞

5歲女刷牙跌倒　喉嚨出現血洞

美國會逾150涉中法案待審　台灣在列

美國會逾150涉中法案待審　台灣在列

FBI要求與通烏門「吹哨人」談話

FBI要求與通烏門「吹哨人」談話

關鍵字：

保母性侵加州北美要聞獄後監督

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面