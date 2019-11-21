加州男保母性侵4歲童還拍影片　「假好心」廣告宣傳騙雇用

▲特拉維斯承認受害兒童至少5位。（圖／翻攝自Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

來自美國南加州的特拉維斯.艾爾科寧（Travis Elconin）在2016年8月至2018年11月之間，藉著從事保母工作的機會，性侵兒童並拍攝色情影片，這些受害的兒童平均年齡落在8到9歲，最小的只有4歲。法官在18日判處30年刑期，服刑完畢後終身還必須受到獄後監督（Supervised Release）。

特拉維斯在網路上投放廣告，以「我知道身為父母，孩子的安全是第一順位，這也是我最重視的事」這句話，來吸引包括朋友在內的許多家庭僱用他，順利受聘後以保母的身分藉機性侵這些兒童，使用手機拍攝色情照片、影片，再透過網路和從事相同行為的人交換照片、影片。

德國執法部門在2018年發現，特拉維斯與當地兒童性虐待者在網路上頻繁來往，透過暗網與加密通訊軟體傳送超過1萬條訊息，當中包含大量兒童遭受性虐待的圖片，於是立刻聯絡FBI告知這件事並協助調查，案件才曝了光。

▲為了遏止網路散布兒童色情片，美國聯邦調查局(FBI)進行「百夫長強化專案」行動，監控全球散布兒童色情影片情況。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

特拉維斯的律師喬納森·林恩（Jonathan Lynn）表示，在1月份被捕後，特拉維斯在初期就認罪並承認自己有問題，並要求法院在服刑期間能協助治療。

備註：

獄後監督是一種服刑後監督的矯正體制，在被告服刑完畢回歸社會後，仍然以各種條件限制行為，目的是為了阻止再次發生犯罪行為、維護公共安全以及使犯罪人改過向善。