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好市多輪胎換10天！台北男高架橋上「胎皮突噴飛」…員工：沒辦法理賠

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▲▼好市多輪胎。（合成圖／翻攝《東森新聞》）

▲好市多換完輪胎，他開車上路10天輪胎竟突然噴飛。（合成圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

美式賣場好市多擁有多樣化的商品，不少民眾都會到該間賣場購物。不過，台北一名張先生投訴，他日前到好市多換了新輪胎，開車上路不到10天竟發生胎皮噴飛的情況，導致車輛輪框出現嚴重刮痕，向賣場員工投訴，也只得到消極的回覆，讓他氣炸投訴媒體，「我的輪胎就飛出去了！」

這起事件發生在2019年12月11號，張先生指出，他12月1日在中和好市多換了4顆輪胎，雖然更換完畢後，他有在領收單上簽名，但店員在服務過程中，態度相當消極，「換完輪胎當下我就覺得怪怪的，因為員工直接叫我簽名，就直接簽收。」

事情發生當天，張先生的車輛沒有任何異狀，胎壓偵測器也沒有發出聲響，「結果在建國橋上面，莫名其妙聽碰一聲，我的輪胎就飛出去了。」

▲▼好市多輪胎。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲張先生指出，賣場技師疑似操作工具不當，導致他的車輛底盤鋼樑變形。（圖／翻攝《東森新聞》）

張先生隨後又指控，賣場在幫忙檢查車輛的過程中，疑似工具操作不當，導致他的車輛底盤鋼樑變形，「技師有用千斤頂亂頂我的車，把我車頂壞了。」

對此，好市多方面回應，該車輪的胎皮已剩不到五分之一，因此沒有辦法理賠，接下來要等鑑識報告，全球裝輪胎都有相同SOP，而且裝完後會員有簽名，代表已經檢查過，確認車輛沒有任何問題。

好市多官方說，接下來會找第三方公證公司與張先生進行協調。而張先生也已經報警處理，詳細情形有待後續釐清。

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